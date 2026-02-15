DORSIA LANCE LE CALENDRIER CULTUREL PENDANT LA SEMAINE DE L'ART À MEXICO CITY AU SOL A SOL

Une destination inédite pour les événements les plus demandés au monde, organisée par Dorsia et pensée pour s'adapter au mode de vie et aux déplacements de ses membres. Accès, organisé.

NEW YORK, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- Dorsia, le leader mondial de l'hôtellerie axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui le lancement de son calendrier culturel, un outil inédit intégré à l'application Dorsia, conçu pour résoudre un défi culturel moderne: savoir ce qui mérite réellement votre attention dans un monde où les invitations se succèdent, où les événements affichent complet et où les informations sont fragmentées. L'agenda culturel, conçu par des éditeurs, permet de faire la part des choses en centralisant les moments culturels les plus importants du monde en une seule destination intuitive. Les membres peuvent ainsi découvrir, enregistrer et créer des itinéraires grâce à une interface personnalisée tactile, transformant l'agitation culturelle en clarté et permettant un accès plus intentionnel aux expériences qui définissent la culture contemporaine, le tout vu à travers l'objectif de Dorsia.

La semaine de l'art de Mexico étant la première étape du circuit mondial des événements 2026, Dorsia a choisi ce moment pour le lancement de son calendrier culturel. En accordant à ses membres des billets VIP pour la Zona Maco, des invitations aux soirées les plus courues et des réservations de restaurants impossibles à obtenir, Dorsia a mis en valeur le meilleur de la ville tout en offrant à ses membres un accès sans précédent.

Pour célébrer cette occasion, le fondateur et PDG, Marc Lotenberg, et la cofondatrice Gabriella Shteiman ont organisé Sol A Sol, une expérience de 18 heures réservée aux membres, qui s'est déroulée sur un héliport privé à Polanco le 8 février. L'événement a attiré des personnalités du CDMX, des titans de l'industrie, des artistes et des personnalités du goût, dont Carlita, Eleonore de Boysson, Olivia Steele, Toto Ickowicz, Camila Rendón, Juana Arias, Tomas Bermudez, Deborah Vertiz et Bedouin's Rami Abousabe. Les sets DJ de Vanjee et Gallivanter ont installé l'ambiance au lever du soleil, accompagnés de noix de coco fraîchement coupées et de jus verts, tandis que les performances de l'après-midi et du soir de Parallelle, OMRI. et d'une collection de DJ célèbres dans le monde entier ont maintenu l'énergie jusqu'au coucher du soleil. Tout au long de la journée, les invités ont pu déguster des tacos frais, des pizzas et des canapés fournis par Lardo, des cocktails inspirés du soleil et profiter d'un salon Dorsia personnalisé avec des sièges moelleux et un stand de confiseries.

Avec des projets ambitieux, Dorsia continuera à produire des événements phares réservés aux membres, permettant un accès mondial au cœur des plus grands moments de la culture.

Dès son lancement, le calendrier culturel poursuivra sa mise en lumière des moments clés tout au long de l'année, notamment les semaines de la mode, Coachella, le festival de Cannes, Art Basel, Wimbledon, les principaux week-ends de F1 et les programmes mondiaux appartenant à Dorsia. Un portail dédié permettra aux marques, agences et lieux stratégiques de soumettre des événements à l'examen de la rédaction, renforçant ainsi la capacité de Dorsia à mettre en évidence les moments culturels les plus pertinents et à maintenir le calendrier dynamique. Les membres peuvent parcourir les principaux événements par ville, consulter les sélections sélectionnées par Dorsia, suivre les événements par satellite et créer un itinéraire personnalisé qui s'exporte directement vers le calendrier de leur téléphone. Les membres ont ensuite la possibilité de réserver en toute transparence des restaurants et des expériences à proximité, grâce à l'inventaire de Dorsia, le meilleur de sa catégorie en matière de restauration et de vie nocturne, alimenté par le seul portefeuille mondial qui permet aux membres de partir à leur guise sans attendre l'addition. Conçue pour une prise de décision rapide, l'organisation de vos déplacements professionnels et de loisirs et contribuant ainsi à renforcer les liens sociaux et à favoriser l'économie de partage, qu'il s'agisse de partager un jet privé ou une loge VIP lors d'un événement sportif.

L'agenda culturel s'appuie sur une équipe éditoriale qui ne cesse de grandir et qui publiera des guides de destination, des avant-premières de foires et des conversations avec des personnalités de premier plan, renforçant ainsi la position de Dorsia en tant que plateforme de contenu autant qu'outil d'accès. Pour ce faire, Dorsia a nommé Ty Gaskins, journaliste accompli spécialisé dans le style de vie, au poste d'éditeur culturel, afin d'élaborer le catalogue d'événements de l'application: « Je suis ravi de rejoindre Dorsia en tant qu'éditeur culturel à un moment aussi passionnant. Ce qui m'a attiré, c'est la façon dont Dorsia réunit la culture, la découverte et l'expérience dans un espace homogène. Le lancement de ce nouveau produit est l'occasion de façonner la façon dont les gens explorent la culture d'une manière à la fois personnalisée et humaine. J'ai hâte de contribuer à faire connaître les histoires, les lieux et les expériences qui rendent la communauté de Dorsia si unique. »

Le Calendrier culturel est alimenté par la technologie propriétaire de Dorsia, avec des calendriers qui sont contrôlés dynamiquement par le biais d'un CMS centralisé. Les événements et les mises à jour sont automatiquement injectés dans les calendriers et les cartes existants des membres en temps réel, ce qui en fait le premier outil de gestion de calendrier régi par un système unique et intelligent.

Cette infrastructure permet aux membres de réserver en toute transparence des expériences annexes autour de moments clés tout en recevant des recommandations personnalisées de l'IA informées par la compréhension de Dorsia du comportement et des préférences de chacun. Les itinéraires élaborés aident les membres à suivre les moments et les personnes qui leur tiennent le plus à cœur, qu'il s'agisse d'artistes, de musiciens ou d'athlètes, quel que soit l'endroit où ces moments se déroulent. Des fonctions sociales seront bientôt introduites, permettant aux membres de partager leurs expériences avec des cercles de confiance et de se connecter par le biais d'intérêts communs.

Marc Lotenberg, fondateur et PDG de Dorsia, déclare: « Nos membres sont les personnes qui façonnent la culture, ils comprennent que la mobilité est la nouvelle classe d'actifs et considèrent désormais le monde comme local. Miami, New York, Paris, Milan, Tokyo : les capitales culturelles ne connaissent pas de frontières. Ils voyagent, explorent et veulent se trouver dans les bonnes salles au bon moment. Le Calendrier culturel est le prochain chapitre de notre mission. Il permet à nos membres de mieux comprendre les événements mondiaux et leur offre un moyen simple de planifier leur vie en fonction des moments importants. »

Le calendrier culturel de Dorsia est désormais accessible à tous les membres.

Dorsia est le leader mondial de l'hôtellerie technologique, offrant à ses membres un accès exclusif aux réservations et aux expériences culturelles les plus demandées au monde. Fondé en 2022 par l'entrepreneur Marc Lotenberg, Dorsia associe la technologie à l'hôtellerie de luxe pour offrir des expériences transparentes et de haut niveau grâce à sa plateforme de paiement exclusive. En 2025, Dorsia a connu une croissance record et s'est étendu à 25 destinations mondiales, dont New York, Miami, Londres, Mexico, Los Angeles et Dubaï, ainsi qu'à des lieux de prédilection saisonniers comme Saint-Tropez, Ibiza, Aspen et les Hamptons.

« La stratégie de Dorsia est singulière » ( Bloomberg ) car l'application s'associe directement avec des restaurants et des lieux d'accueil de premier plan, offrant des dépenses minimales garanties et un accès privilégié pour assurer une valeur ajoutée à la fois au consommateur et au partenaire d'accueil. Son système de paiement breveté, DorsiaPay, offre une expérience fluide. Dans le même temps, Dorsia garantit une augmentation des recettes en réduisant les absences, en garantissant les pourboires du personnel et en permettant une prévision plus claire des recettes ( The Wall Street Journal ). Avec des innovations telles que le tiering alimenté par l'IA et les intégrations de portefeuilles de crypto-monnaie, Dorsia redéfinit l'économie de l'hospitalité et donne à ses partenaires des outils à l'épreuve du temps.

Les prouesses culturelles de Dorsia et sa technologie de pointe en font l'outil essentiel des faiseurs de goût modernes, des marques d'accueil tournées vers l'avenir, des organisateurs d'événements de classe mondiale et de tous ceux qui vivent à l'échelle mondiale.

