DORSIA STELLT DEN CULTURE CALENDAR WÄHREND DER ART WEEK IN MEXIKO-STADT IM SOL A SOL VOR

Ein einzigartiger Ort für die weltweit gefragtesten Veranstaltungen, kuratiert von Dorsia und auf die Lebensweise und Reisegewohnheiten seiner Mitglieder zugeschnitten. Zugang, organisiert.

NEW YORK, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dorsia, der weltweit führende Anbieter von echnologiegestützten Hospitality-Dienstleistungen, hat heute die Einführung seines Culture Calendar bekannt gegeben, einem einzigartigen Tool, das in die Dorsia-App integriert ist und eine moderne kulturelle Herausforderung lösen soll: In einer Zeit endloser Einladungen, ausverkaufter Veranstaltungen und fragmentierter Informationen herauszufinden, was tatsächlich Ihre Zeit wert ist. Der redaktionell kuratierte Culture Calendar bietet einen Überblick über die wichtigsten kulturellen Ereignisse weltweit an einem einzigen, intuitiven Ort. Mitglieder können über eine personalisierte, swipe-basierte Benutzeroberfläche Veranstaltungen entdecken, speichern und Reiserouten erstellen. So wird die kulturelle Vielfalt überschaubar und ermöglicht einen gezielten Zugang zu den Erlebnissen, die die zeitgenössische Kultur prägen – alles aus der Perspektive von Dorsia.

Sol a Sol Party

Da die Art Week in Mexiko-Stadt die erste Station der weltweiten Veranstaltungsreihe 2026 war, entschied sich Dorsia, diesen Moment für die Vorstellung seines Culture Calendar zu nutzen. Durch die Bereitstellung von VIP-Tickets für die Zona Maco, Einladungen zu den angesagtesten Veranstaltungen und Reservierungen in exklusiven Restaurants, die normalerweise nicht zu bekommen sind, stellte Dorsia das Beste der Stadt in den Vordergrund und ermöglichte seinen Mitgliedern gleichzeitig einen wirklich beispiellosen Zugang.

Zur Feier dieses Anlasses luden Gründer und Geschäftsführer Marc Lotenberg sowie Mitbegründerin Gabriella Shteiman am 8. Februar zu Sol A Sol ein, einem 18-stündigen Event nur für Mitglieder, das auf einem privaten Hubschrauberlandeplatz in Polanco stattfand. Die Veranstaltung zog namhafte Persönlichkeiten aus CDMX, Branchengrößen, Künstler und Trendsetter an, darunter Carlita, Eleonore de Boysson, Olivia Steele, Toto Ickowicz, Camila Rendón, Juana Arias, Tomas Bermudez, Deborah Vertiz und Rami Abousabe von Bedouin. Die DJ-Sets von Vanjee und Gallivanter bei Sonnenaufgang sorgten für gute Stimmung, ergänzt durch frisch geschnittene Kokosnüsse und grüne Säfte, während die Performances am Nachmittag und Abend von Parallelle, OMRI und einer Reihe weltweit bekannter DJs die Energie bis zum Sonnenuntergang aufrechterhielten. Den ganzen Tag über genossen die Gäste frische Tacos, Pizza und Canapés von Lardo, sonnige Cocktails und eine speziell eingerichtete Dorsia-Lounge mit bequemen Sitzgelegenheiten und einer Süßigkeitenstation.

Dorsia verfolgt ehrgeizige Pläne und wird auch weiterhin exklusive Veranstaltungen für Mitglieder organisieren, die einen globalen Zugang zu den bedeutendsten Momenten der Kultur ermöglichen.

Ab dem Start wird der Culture Calendar weiterhin wichtige Ereignisse des Jahres hervorheben, darunter die globalen Fashion Weeks, Coachella, die Filmfestspiele von Cannes, die Art Basel, Wimbledon, wichtige F1-Wochenenden und globale Programme von Dorsia. Über ein spezielles Portal können strategische Marken, Agenturen und Veranstaltungsorte Events zur redaktionellen Prüfung einreichen, was Dorsia dabei unterstützt, die relevantesten kulturellen Ereignisse hervorzuheben und den Kalender dynamisch zu gestalten. Mitglieder können alle wichtigen Veranstaltungen nach Stadt durchsuchen, von Dorsia kuratierte Empfehlungen anzeigen, Nebenveranstaltungen verfolgen und einen personalisierten Reiseplan erstellen, der direkt in den Kalender ihres Smartphones exportiert werden kann. Mitglieder können dann nahtlos Restaurants und Erlebnisse in ihrer Nähe buchen, dank Dorsias erstklassigem Angebot an Restaurants und Nachtlokalen weltweit – unterstützt durch die einzige globale Wallet, mit der Mitglieder gehen können, wann sie möchten, ohne auf die Rechnung warten zu müssen. Der Kalender wurde entwickelt, um Ihnen schnelle Entscheidungen zu ermöglichen, Ihre Freizeit- und Geschäftsreisen zu organisieren und letztendlich soziale Kontakte und eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen zu fördern, sei es ein gemeinsamer Privatjet oder eine VIP-Loge bei einer Sportveranstaltung.

Der Culture Calendar wird von einem wachsenden Redaktionsteam unterstützt, das Insider-Reiseführer, Messevorschauen und Gespräche mit führenden Persönlichkeiten veröffentlicht und damit die Position von Dorsia als Content-Plattform und Zugangstool weiter stärkt. Um dies zu unterstützen, hat Dorsia den renommierten Lifestyle-Journalisten Ty Gaskins zum Kulturredakteur ernannt, der den Veranstaltungskalender der App kuratieren wird: „Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Zeit als Kulturredakteur zu Dorsia zu kommen. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie Dorsia Kultur, Entdeckungen und Erlebnisse nahtlos miteinander verbindet. Die Einführung dieses neuen Produkts bietet die Möglichkeit, die Art und Weise, wie Menschen Kultur erleben, auf eine personalisierte und menschliche Weise zu gestalten. Ich kann es kaum erwarten, dazu beizutragen, die Geschichten, Orte und Erlebnisse zu präsentieren, die die Dorsia-Community so einzigartig machen."

Der Culture Calendar basiert auf der proprietären Technologie von Dorsia und umfasst Kalender, die über ein zentrales CMS dynamisch gesteuert werden. Veranstaltungen und Aktualisierungen werden automatisch in Echtzeit in die bestehenden Kalender und Karten der Mitglieder eingefügt, wodurch es sich um das erste Kalenderverwaltungstool handelt, das von einem einzigen intelligenten System gesteuert wird.

Diese Infrastruktur ermöglicht es Mitgliedern, nahtlos ergänzende Erlebnisse rund um wichtige Momente zu buchen und gleichzeitig personalisierte KI-Empfehlungen zu erhalten, die auf Dorsias Verständnis des individuellen Verhaltens und der Vorlieben basieren. Sorgfältig zusammengestellte Reiserouten unterstützen Mitglieder dabei, die Momente und Personen zu verfolgen, die ihnen am wichtigsten sind, von Künstlern und Musikern bis hin zu Sportlern, unabhängig davon, wo diese Momente stattfinden. In Kürze werden soziale Funktionen eingeführt, die es Mitgliedern ermöglichen, Erfahrungen mit vertrauten Kreisen auszutauschen und sich über gemeinsame Interessen zu vernetzen.

Marc Lotenberg, Gründer und Geschäftsführer von Dorsia, erklärte: „Unsere Mitglieder sind Menschen, die die Kultur prägen. Sie sind sich bewusst, dass Mobilität die neue Anlageklasse ist, und begreifen die Welt heute als Local. Miami, New York, Paris, Mailand, Tokio – Kulturhauptstädte sind grenzenlos. Sie reisen, erkunden und wollen zur richtigen Zeit in den richtigen Räumen sein. Der Culture Calendar ist das nächste Kapitel unserer Mission. Er bietet unseren Mitgliedern die Möglichkeit, zu verstehen, was weltweit geschieht, und ihr Leben auf einfache Weise um die Momente herum zu planen, die ihnen wichtig sind."

Der Culture Calendar von Dorsia ist ab sofort für alle Mitglieder in der App verfügbar.

INFORMATIONEN ZU DORSIA

Dorsia ist der weltweit führende Anbieter von technologiegestützten Hospitality-Dienstleistungen und bietet seinen Mitgliedern exklusiven Zugang zu den weltweit begehrtesten Reservierungen und kulturellen Erlebnissen. Dorsia wurde im Jahr 2022 vom Unternehmer Marc Lotenberg gegründet und verbindet Technologie mit Luxus-Hospitality, um über seine proprietäre Zahlungsplattform nahtlose, gehobene Erlebnisse zu bieten. Im Jahr 2025 verzeichnete Dorsia ein Rekordwachstum und expandierte an 25 Standorte weltweit, darunter New York City, Miami, London, Mexiko-Stadt, Los Angeles und Dubai sowie saisonale Hotspots wie St. Tropez, Ibiza, Aspen und die Hamptons.

„Die Strategie von Dorsia ist einzigartig" ( Bloomberg ), da die App direkt mit führenden Restaurants und Gastronomiebetrieben zusammenarbeitet und garantierte Mindestumsätze sowie einen kuratierten Zugang bietet, um sowohl für den Verbraucher als auch für den Gastronomiepartner einen Mehrwert zu gewährleisten. Das patentierte Zahlungssystem DorsiaPay sorgt für eine reibungslose Erfahrung. Gleichzeitig sorgt Dorsia für garantierte Umsatzsteigerungen, indem es Nichterscheinen minimiert, Trinkgelder für das Personal garantiert und eine klarere Umsatzprognose ermöglicht ( The Wall Street Journal ). Mit Innovationen wie KI-gestütztem Tiering und der Integration von Krypto-Wallets definiert Dorsia die Wirtschaftlichkeit im Gastgewerbe neu und unterstützt seine Partner mit zukunftssicheren Tools.

Die kulturelle Kompetenz und die erstklassige Technologie von Dorsia machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für moderne Trendsetter, zukunftsorientierte Gastgewerbemarken, Veranstalter von Weltklasse-Events und Menschen, die weltweit unterwegs sind.

www.dorsia.com // @dorsia

