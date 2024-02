Dr. Pfleger Arzneimittel passe à l'échelle de l'engagement numérique sur le terrain avec Veeva Commercial Cloud

La société pharmaceutique de taille moyenne pose les bases numériques d'un engagement plus efficace et plus précis

BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que la société pharmaceutique de taille moyenne Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH a opté pour Veeva Commercial Cloud , qui comprend Veeva CRM et Veeva CLM , ainsi que Veeva OpenData . Grâce à Veeva Commercial Cloud, l'équipe de terrain de Dr. Pfleger peut mener un engagement plus efficace sur le terrain en Allemagne et en Autriche, en ciblant les bons professionnels de la santé avec un contenu opportun et pertinent.

« Veeva est un partenaire important pour nous, grâce à son expertise approfondie du secteur et à ses innovations constantes pour aider notre équipe de terrain à travailler de manière plus numérique et plus efficace », a déclaré Günter Auerbach, directeur général de Dr. Pfleger. « Avec Veeva Commercial Cloud et Veeva OpenData, nous avons les bases d'une source unique de vérité pour les relations avec les professionnels de la santé », a ajouté Ralf Will, directeur général de Dr. Pfleger.

Établi à Bamberg, en Allemagne, avec plus de 400 employés, Dr. Pfleger se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques et médicaux, notamment des médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'urologie et de la gynécologie (Rx), ainsi que des médicaments en vente libre, comme les marques bien connues ipalat® et BIO-H-TIN®. Veeva CRM fournit à Dr. Pfleger des fonctions importantes pour la création de profils de clients, la planification des territoires et des comptes, et la documentation des visites de service sur le terrain. Combiné à Veeva CLM et Veeva OpenData, Dr. Pfleger peut gérer du contenu interactif avec des informations sur ce qui intéresse le plus les clients et accéder à une base de données complète de références clients pour obtenir une image complète de l'écosystème des soins de santé.

« Dr. Pfleger continue de développer ses produits et son équipe de terrain en Europe, et a donc besoin de solutions numériques connectées pour mener des conversations percutantes avec les clients, a commenté Florian Schnappauf, vice-président de la stratégie commerciale d'entreprise chez Veeva Europe. En optant pour Veeva Commercial Cloud avec Veeva OpenData, Dr. Pfleger pose les bases de l'excellence commerciale au fur et à mesure de son expansion. »

Veeva CRM et Veeva CLM font partie de Veeva Commercial Cloud, le socle technologique de l'innovation commerciale dans les sciences de la vie. Veeva OpenData fait partie de Veeva Data Cloud , la plateforme de données moderne pour les sciences de la vie qui connecte les secteurs commercial et clinique pour une précision et une rapidité accrues.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

