Dragonfly Therapeutics präsentiert auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) präklinische Daten zu DF6215, seinem IL-2R-alpha-aktiven Agonisten im klinischen Stadium, und zu DF9001, seinem EGFR-gerichteten TriNKET®

Die Daten zeigen, dass Dragonfly's DF6215 IL-2-Zytokin in vivo einen größeren therapeutischen Nutzen bringt als nicht-alpha IL-2, ohne Anzeichen von Kapillarlecksyndrom oder Zytokinfreisetzungssyndrom. Darüber hinaus wirkt DF6215 in Kombination mit einer PD-1-Blockade-Krebstherapie im „kalten" B16F10-Melanomtumormodell, ohne die Toxizität zu erhöhen. „DF6215 ist ein differenziertes IL-2, das speziell darauf abgestimmt ist, Anti-Tumor-CD8-T-Zellen und NK-Zellen wirksam zu stimulieren, ohne eine kontraproduktive Treg-Expansion oder VLS zu verursachen", sagte Ann Cheung, Chief Scientific Officer von Dragonfly Therapeutics.

Dragonflys DF9001 EGFR-Targeting TriNKET entfaltet seine Wirksamkeit sowohl durch Hemmung des EGFR-Signals als auch durch immunvermittelte Mechanismen. Die Daten zeigen eine überlegene Antitumoraktivität durch EGFR-Signalhemmung im Vergleich zu Cetuximab in einem Xenograft-Mausmodell und dass DF9001 über Immuneffektorzellen eine starke In-vivo-Wirksamkeit induziert, selbst in Krebsmodellen, die nicht von der EGFR-Signalübertragung abhängen. DF9001 wurde in einer 4-wöchigen GLP-Studie an Cynomolgus-Affen in einer Dosierung von ≤50 mg/kg/Woche gut vertragen. „DF9001 ist das einzige EGFR-zielgerichtete Mittel, das sowohl angeborene als auch adaptive Immunfaktoren einbezieht", bemerkte Cheung, „und das mit einem günstigen Sicherheitsprofil."

Die SITC findet vom 6. bis 10. November 2024 in Houston, Texas, USA, statt. Die Posterpräsentationen von Dragonfly finden am Samstag, dem 9. November, während des Mittagessens (12:15–13:45 Uhr) und der Poster-Rezeption (19–20:30 Uhr) im George R. Brown Convention Center – Ebene 1 – Ausstellungshallen AB statt.

Abstrakt Nummer 962: A novel alpha-active IL-2-Fc has expanded therapeutic index and robust monotherapy efficacy in mouse cancer models and strong synergy with PD-1 blockade. Das vollständige DF6215-Poster ist hier verlinkt

Abstrakt Nummer 1060: DF9001, an EGFR Targeted Immune Engager, Stimulates Innate and Adaptive Anti-Tumor Immunity with a Distinctive Safety Profile."

Das vollständige DF9001-Poster ist hier verlinkt

Informationen zu DF6215

DF6215 ist ein modifiziertes, monovalentes, rekombinantes humanes IL-2 mit verlängerter Halbwertszeit, das auf die Aktivierung von T- und NK-Zellen mit Anti-Tumor-Wirkung ausgerichtet ist, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis der bisherigen IL-2-Medikamente zu verbessern.

Es wurde festgestellt, dass DF6215:

die Proliferation von Immunzellen erhöht und bevorzugt Antitumor-Effektorzellen im Vergleich zu Nicht-Alpha-IL-2-Molekülen vermehrt (wodurch das Antitumor-Effektor:Treg-Verhältnis maximiert wird)

die Expression von Granzym B in tumorinfiltrierenden CD8+-T-Zellen und NK-Zellen erhöht

eine effektive therapeutische Wirksamkeit in Krebsmodellen bei Mäusen als Einzelwirkstoff sowie in Kombination mit einer Immun-Checkpoint-Blockade aufweist

aktivierte CD8+-T-Zellen in NHP bevorzugt vermehrt, ohne Anzeichen eines Kapillarlecksyndroms oder eines Zytokinfreisetzungssyndroms

DF6215 ist das zweite in einer Pipeline von Zytokinen, die Dragonfly entwickelt, um den ungedeckten Bedarf bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs und anderen Krankheiten zu decken. Die klinische Phase 1/1b-Studie mit DF6215 von Dragonfly ist eine mehrteilige, offene Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, biologischen und klinischen Aktivität von DF6215 bei Patienten mit fortgeschrittenen (inoperablen, rezidivierenden oder metastasierenden) soliden Tumoren (NCT06108479).

Informationen zu DF9001

DF9001 ist ein multispezifischer Wirkstoffkandidat, der auf EGFR abzielt und diesen hemmt und natürliche Killerzellen (NK), Gamma-Delta-T-Zellen und CD8-T-Zellen durch Aktivierung der Rezeptoren NKG2D und CD16 wirksam umleitet.

DF9001 unterbricht das Tumorwachstum durch Hemmung der EGFR-Signalübertragung und Förderung der Anti-Tumor-Immunität. Es wurde für die Aktivierung von Immunzellpopulationen optimiert, die zur direkten Abtötung von Tumorzellen führen, während gesundes Gewebe geschont wird, sowie für die Produktion von Chemokinen und Zytokinen, die zusätzliche Effektorzellen zur Abtötung von Tumorzellen rekrutieren. Diese Eigenschaften machen DF9001 zu einem vielversprechenden Therapeutikum gegen EGFR+-Krebsarten, insbesondere solche, bei denen die Hemmung des EGFR-Signals allein unwirksam ist.

DF9001 wurde mit Hilfe der TriNKET®-Plattform von Dragonfly entdeckt und entwickelt. DF9001 wird bei erwachsenen Patienten zur Behandlung von fortgeschrittenen soliden EGFR-positiven Tumoren untersucht (NCT05597839). DF9001 hat das Potenzial, die Anti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für die derzeitigen Therapien nicht in Frage kommen oder nicht ausreichend darauf ansprechen. Es ist der zweite eigene Medikamentenkandidat in einer Pipeline von TriNKETs, die Dragonfly entwickelt, um den hohen ungedeckten Bedarf von Patienten in einer Vielzahl von Krankheitsbereichen zu decken.

Informationen zu Dragonfly

Dragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapien verschrieben hat, die das körpereigene Immunsystem nutzen, um Patienten bahnbrechende Behandlungen zu ermöglichen. Zusätzlich zu einer Reihe von fortgeschrittenen Programmen in der klinischen Praxis verfügt Dragonfly über eine umfangreiche Pipeline von eigenen präklinischen Kandidaten, die mit Hilfe der firmeneigenen Plattformen entdeckt wurden und sich auf dem Weg in die Klinik befinden, sowie über produktive Kooperationen mit Merck, AbbVie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einem breiten Spektrum von Krankheitsbereichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dragonflytx.com.

