Dragonfly Therapeutics présentera des données précliniques sur le DF6215, son agoniste alpha-actif de l'IL-2R, et sur le DF9001, son TriNKET® ciblant l'EGFR, lors de la conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)

Les données montrent que la cytokine DF6215 IL-2 de Dragonfly apporte un bénéfice thérapeutique plus important in vivo que l'IL-2 non alpha, sans aucun signe de syndrome de fuite capillaire ou de syndrome de libération de cytokine. En outre, le DF6215 est en synergie avec le traitement anticancéreux par blocage du PD-1 dans le modèle tumoral « froid » du mélanome B16F10, sans ajouter de toxicité. « Le DF6215 est une IL-2 différenciée, spécifiquement conçue pour stimuler puissamment les cellules T CD8 et les cellules NK anti-tumorales sans provoquer d'expansion contre-productive des Treg ou des VLS », a déclaré Ann Cheung, Chief Scientific Officer de Dragonfly Therapeutics.

Le TriNKET DF9001 ciblant l'EGFR de Dragonfly est efficace grâce à l'inhibition du signal de l'EGFR et à des mécanismes à médiation immunitaire. Les données montrent une activité anti-tumorale supérieure via l'inhibition du signal EGFR par rapport au cetuximab dans un modèle de souris xénogreffées. De plus, elles indiquent que le DF9001 induit une efficacité puissante in vivo via les cellules effectrices immunitaires, même dans des modèles de cancer ne dépendant pas de la signalisation de l'EGFR. Le DF9001 a été bien toléré à une dose ≤50 mg/kg/semaine dans une étude BPL de 4 semaines chez le singe cynomolgus. « Le DF9001 est le seul agent ciblant l'EGFR qui permet l'engagement des effecteurs immunitaires innés et adaptatifs, et ce, avec un profil de sécurité favorable », a remarqué Cheung.

La SITC se tiendra du 6 au 10 novembre 2024 à Houston, Texas, États-Unis. Les présentations de posters de Dragonfly auront lieu le samedi 9 novembre, au centre de convention George R. Brown - Niveau 1 - salles d'exposition AB. Le déjeuner aura lieu de 12h15 à 13h45 et une réception de posters se tiendra entre 19h et 20h30.

Numéro de résumé 962 : un nouvel IL-2-Fc alpha-actif a un index thérapeutique élargi et une efficacité robuste en monothérapie dans des modèles murins de cancer, ainsi qu'une forte synergie avec le blocage de PD-1. Le poster complet du DF6215 est disponible ici.

Numéro de résumé 1060 : le DF9001, un activateur immunitaire ciblant l'EGFR, stimule l'immunité innée et adaptative anti-tumorale avec un profil d'innocuité distinctif. »

Le poster complet du DF9001 est disponible ici.

À propos de DF6215

DF6215 est une IL-2 humaine recombinante modifiée, monovalente, à demi-vie prolongée, qui favorise l'activation des cellules T et NK anti-tumorales afin d'améliorer le rapport bénéfice/risque des médicaments historiques à base d'IL-2.

Le DF6215 a été trouvé pour :

Augmenter la prolifération des cellules immunitaires et développer préférentiellement les cellules effectrices anti-tumorales par rapport aux molécules non alpha IL-2 (maximiser la balance Treg et la réponse anti-tumorale).

Augmenter l'expression du granzyme B dans les cellules T CD8+ et les cellules NK infiltrant la tumeur

Démontrer l'efficacité thérapeutique dans des modèles murins de cancer, en tant qu'agent unique ou en combinaison avec un blocage des points de contrôle immunitaire.

Augmenter de manière préférentielle les cellules T CD8+ activées chez les PNH sans signe de syndrome de fuite capillaire ou de syndrome de libération de cytokines.

Le DF6215 est le second canal de cytokines mis au point par Dragonfly pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de cancer avancé et d'autres maladies L'essai clinique de phase 1/1b du DF6215 de Dragonfly est une étude de première administration à l'homme menée en ouvert, en plusieurs parties, visant à étudier l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique, l'activité biologique et l'activité clinique du DF6215 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées (non résécables, récidivantes ou métastatiques) (NCT06108479).

À propos de DF9001

Le DF9001 est un candidat-médicament multi-spécifique de première classe qui cible et inhibe l'EGFR et redirige puissamment les cellules tueuses naturelles (NK), les cellules T gamma-delta et les cellules T CD8 en engageant les récepteurs activateurs NKG2D et CD16.

Le DF9001 perturbe la croissance tumorale en inhibant la signalisation de l'EGFR et en favorisant l'immunité antitumorale. Il a été optimisé pour l'engagement des populations de cellules immunitaires qui conduisent à la destruction directe des cellules tumorales, tout en épargnant les tissus sains, ainsi que pour la production de chimiokines et de cytokines qui recrutent d'autres cellules effectrices pour tuer les cellules tumorales. Ces caractéristiques font du DF9001 un agent thérapeutique prometteur contre les cancers EGFR+, en particulier ceux pour lesquels l'inhibition du signal EGFR seul est inefficace.

Le DF9001 a été découvert et développé à l'aide de la plateforme TriNKET® de Dragonfly. Le DF9001 est en cours d'évaluation chez des patients adultes pour le traitement de tumeurs solides avancées EGFR-positives (NCT05597839). Le DF9001 a le potentiel de stimuler l'immunité anti-tumorale chez les patients qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas de manière adéquate aux thérapies actuelles. Il s'agit du deuxième candidat-médicament détenu à 100 % dans un portefeuille de TriNKETs que Dragonfly développe pour répondre aux besoins non satisfaits des patients dans un large éventail de domaines pathologiques.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qui ont été découverts grâce à sa plateforme, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Merck, Abbvie, Gilead et Bristol Myers Squibb visant un large éventail de domaines pathologiques.

Pour plus d'informations, consultez le site www.dragonflytx.com.

Contact Dragonfly

Anne Deconinck

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551802/Dragonfly_Therapeutics_DF6215.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551801/Dragonfly_Therapeutics_DF6215.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551800/Dragonfly_Therapeutics_DF9001.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551799/Dragonfly_Therapeutics_EGFR_signal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Logo.jpg