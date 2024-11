Draup et The Josh Bersin Company lancent un rapport sur l'impact de l'IA et les travailleurs, les compétences et les organisations

THE WOODLANDS, Texas, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Draup, une plateforme de stratégie des talents de premier plan qui fournit des données multidimensionnelles sur les talents à l'appui des décisions des entreprises en matière de talents, et The Josh Bersin Company, un conseiller industriel de confiance pour les leaders mondiaux des RH, se sont associés pour publier un rapport approfondi intitulé, « Comment l'intégration de l'IA avec les compétences humaines est la rampe d'accès pour prospérer dans un paysage de l'emploi en évolution rapide. » Le rapport offre des perspectives sur l'adaptation des fonctions professionnelles à un paysage piloté par l'IA, en mettant l'accent sur les stratégies d'intégration de l'IA dans les flux de travail existants, en stimulant la productivité et en favorisant l'innovation

Ce rapport complet explore la manière dont l'intégration de l'IA dans les fonctions de l'entreprise (par exemple, l'ingénierie logicielle, les ressources humaines, les ventes, la finance) est en passe de remodeler la main-d'œuvre. Le rapport donne notamment une idée de comment mesurer l'influence de l'IA sur certaines fonctions, comprendre les compétences émergentes et essentielles par effort de travail et recommander le développement des compétences et les changements organisationnels pour se préparer à l'avenir du travail « Cette étude explique l'énorme opportunité que représente l'IA en réorganisant les pratiques de travail fonctionnelles », a déclaré Josh Bersin, analyste industriel mondial et PDG de The Josh Bersin Company. « En se concentrant sur la combinaison des capacités de l'IA et de l'expertise humaine, les organisations peuvent créer des stratégies axées sur la valeur qui favorisent une croissance durable et une approche transformatrice de la planification des effectifs. »

Le rapport souligne également l'importance de comprendre l'évolution du rôle de l'IA dans des domaines tels que la gestion des compétences non techniques, le travail créatif et l'expérience client. Chaque chapitre examine ces changements de manière approfondie, offrant aux lecteurs des perspectives exploitables sur les exigences de compétences émergentes, l'évolution des fonctions professionnelles dans la finance et la chaîne d'approvisionnement, et la façon dont les RH peuvent être le fer de lance d'une adoption sûre de l'IA au sein des organisations.

Vijay Swaminathan, PDG de Draup, a commenté :« Chez Draup, nous nous attachons à doter les entreprises de la stratégie et de l'intelligence en matière de talents dont elles ont besoin pour faire efficacement face aux changements induits par l'IA. Ce rapport souligne non seulement le potentiel de transformation de l'IA, mais aussi l'importance d'une approche stratégique du renforcement des compétences et de la planification des effectifs. Nous pensons qu'en associant l'IA aux compétences humaines, les entreprises peuvent proactivement assurer l'avenir de leurs talents et renforcer leur avantage concurrentiel. »

Ce rapport fournit des conseils pratiques sur la gestion de la transformation des effectifs, détaillant les avantages et les limites de l'IA dans divers contextes organisationnels et aidant ainsi les dirigeants à réimaginer la valeur de leurs effectifs.

Le rapport est actuellement disponible exclusivement pour les membres de The Josh Bersin Company et les clients de Draup. Pour accéder au rapport et en savoir plus sur la façon dont l'IA et les compétences humaines peuvent renforcer votre organisation, rendez-vous sur https://joshbersin.com/about-2 et demandez plus d'informations sur comment devenir membre.

À propos de Draup

Draup est une plateforme de stratégie des talents de premier plan qui fournit des données multidimensionnelles sur le marché du travail mondial pour piloter les initiatives des entreprises en matière de planification des effectifs, de recrutement et d'architecture des compétences transformatrices. Draup aide les responsables des ressources humaines à optimiser leurs stratégies en matière d'effectifs en les aidant à répondre à l'évolution des besoins de main-d'œuvre, à évaluer le paysage mondial des talents et des groupes de pairs, et à concevoir des parcours de carrière pour une réussite à long terme. Grâce à un accès en temps réel à des données granulaires et à des informations personnalisées, Draup permet à ses clients de disposer de renseignements et de recommandations exploitables pour renforcer leurs stratégies en matière de talents. https://www.draup.com/talent

À propos de The Josh Bersin Company

The Josh Bersin Company est la société de conseil en capital humain la plus réputée au monde. Plus d'un million de responsables des ressources humaines et d'entreprises nous font confiance pour les aider à relever leurs plus grands défis en matière de ressources humaines. Grâce à notre compréhension des questions relatives au lieu de travail, fondée sur les ensembles de données les plus vastes et les plus récents sur les travailleurs et les employés, nous donnons aux dirigeants la confiance nécessaire pour prendre des décisions conformes aux dernières réflexions et données sur le travail et le lieu de travail. https://joshbersin.com/

Le présent communiqué met en avant la mission commune de Draup et de The Josh Bersin Company, qui consiste à fournir aux dirigeants les informations nécessaires à la transformation de la main-d'œuvre.