Draup und The Josh Bersin Company veröffentlichen Bericht über die Auswirkungen von KI auf Arbeitnehmer, Fähigkeiten und Unternehmen

THE WOODLANDS, Texas, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Draup, eine führende Talentstrategieplattform, die multidimensionale Talentdaten zur Unterstützung von Talententscheidungen in Unternehmen liefert, und The Josh Bersin Company, ein vertrauenswürdiger Branchenberater für globale HR-Führungskräfte, haben sich zusammengetan und einen ausführlichen Bericht mit dem Titel „How Integrating AI with Human Skills is the On-Ramp to Flourishing in a Rapidly Evolving Job Landscape" (Warum die Verbindung von KI und menschlichen Fähigkeiten der Schlüssel zum Erfolg in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist) veröffentlicht. Der Bericht bietet Erkenntnisse in die Anpassung von Berufsrollen an eine KI-gesteuerte Landschaft und betont Strategien zur Integration von KI in bestehende Arbeitsabläufe, zur Steigerung der Produktivität und zur Förderung von Innovationen

In diesem umfassenden Bericht wird untersucht, wie die Integration von KI in verschiedene Unternehmensfunktionen (z. B. Softwareentwicklung, Personalwesen, Vertrieb, Finanzen) die Arbeitswelt verändern wird. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören die Messung des Einflusses von KI auf bestimmte Rollen, das Verständnis von aufkommenden und kritischen Fähigkeiten je nach Arbeitsaufwand sowie Empfehlungen für die Entwicklung von Fähigkeiten und organisatorische Veränderungen, um sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten „Diese Studie erklärt die enormen Möglichkeiten, die KI durch die Neugestaltung funktionaler Arbeitspraktiken bietet", sagte Josh Bersin, globaler Branchenanalyst und Geschäftsführer von The Josh Bersin Company. „Wenn Unternehmen auf die Verbindung von KI-Fähigkeiten mit menschlichem Fachwissen setzen, können sie wertorientierte Strategien entwickeln, die nachhaltiges Wachstum und einen transformativen Ansatz für die Personalplanung unterstützen."

Der Bericht unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die sich entwickelnde Rolle der KI in Bereichen wie Soft Skills Management, kreative Arbeit und Kundenerfahrung zu verstehen. Jedes Kapitel befasst sich mit diesen Veränderungen und bietet Lesern umsetzbare Erkenntnisse in neu entstehende Qualifikationsanforderungen, sich verändernde Jobrollen im Finanzwesen und in der Lieferkette sowie in die Frage, wie die Personalabteilung die sichere Einführung von KI in Unternehmen vorantreiben kann.

Vijay Swaminathan, Geschäftsführer von Draup, kommentiert: „Wir bei Draup haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit der Talentstrategie und -intelligenz auszustatten, die sie benötigen, um KI-getriebene Veränderungen effektiv zu bewältigen. Dieser Bericht unterstreicht nicht nur das transformative Potenzial von KI, sondern auch die Bedeutung eines strategischen Ansatzes für die Qualifizierung und Personalplanung. Wir glauben, dass Unternehmen durch die Kombination von KI und menschlichen Fähigkeiten ihre Talente proaktiv zukunftssicher machen und ihren Wettbewerbsvorteil stärken können."

Dieser Bericht bietet praktische Anleitungen für die Umgestaltung der Belegschaft, zeigt die Vorteile und Grenzen von KI in verschiedenen Unternehmenskontexten auf und hilft Führungskräften, den Wert ihrer Belegschaft neu zu definieren.

Der Bericht ist derzeit exklusiv für Unternehmensmitglieder von The Josh Bersin Company und Kunden von Draup erhältlich. Um auf den Bericht zuzugreifen und mehr darüber zu erfahren, wie KI und menschliche Fähigkeiten Ihr Unternehmen stärken können, besuchen Sie https://joshbersin.com/about-2 und fordern Sie weitere Informationen zur Unternehmensmitgliedschaft an.

Informationen zu Draup

Draup ist eine führende Talentstrategie-Plattform, die multidimensionale globale Arbeitsmarktdaten liefert, um die Initiativen von Unternehmen in den Bereichen Personalplanung, Rekrutierung und Transformative Skills Architecture voranzutreiben. Draup unterstützt HR-Führungskräfte bei der Optimierung ihrer Personalstrategien, indem wir ihnen helfen, den sich entwickelnden Personalbedarf zu decken, die globale Talent- und Peer-Group-Landschaft zu bewerten und Karrierepfade für langfristigen Erfolg zu entwerfen. Mit Echtzeit-Zugriff auf granulare Daten und personalisierte Einblicke gibt Draup seinen Kunden verwertbare Informationen und Empfehlungen zur Stärkung ihrer Talentstrategien an die Hand. https://www.draup.com/talent

Informationen zur The Josh Bersin Company

The Josh Bersin Company ist der vertrauenswürdigste Berater für Humankapital in der Welt. Mehr als eine Million Personal- und Unternehmensleiter vertrauen auf unsere Unterstützung bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen im Personalbereich. Dank unseres Verständnisses von Arbeitsplatzfragen, das auf den größten und aktuellsten Datensätzen über Mitarbeiter und Angestellte beruht, geben wir Führungskräften die Sicherheit, Entscheidungen im Einklang mit den neuesten Überlegungen und Erkenntnissen über Arbeit und den Arbeitsplatz zu treffen. https://joshbersin.com/

Diese Veröffentlichung unterstreicht die gemeinsame Mission von Draup und The Josh Bersin Company, Führungskräfte mit den Erkenntnissen auszustatten, die sie benötigen, um die Transformation ihrer Belegschaft voranzutreiben.