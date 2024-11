Dream Big, Go Big: Definieren Sie mit ROE Visual neu, was möglich ist

SHENZHEN, China, 15. November 2024 /PRNewswire/ – Große Träume sind mehr als nur Ideen – es sind Ehrgeiz, Tatkraft und der Wunsch, sich zu übertreffen. In den Bereichen Touring, Corporate Events, Virtual Production, Sport und House of Worship haben wir mit unserem unerschrockenen Ehrgeiz außergewöhnliche Teams ins Rampenlicht großer globaler Veranstaltungen gebracht. Wenn sich Teams mit einer gemeinsamen Vision zusammentun, verschwinden die Grenzen, und das Potenzial, groß zu träumen, wird zum Weg, groß zu werden.

Adeles Rekordverdächtig München-Residenz – Solotech

GUINNESS WORLD RECORDS ™ Titel

für den GRÖSSTEN zusammenhängenden LED-Bildschirm im Freien (vorübergehend)

Hinter den schillernden Darbietungen und der riesigen LED-Leinwand verbarg sich eine Geschichte von unermüdlicher Teamarbeit, Widerstandsfähigkeit und Kreativität. Vom knappen Zeitplan bis zur komplexen Logistik brachte das Projekt alle Beteiligten an ihre Grenzen. Vom Bau des Stadions bis zur Verlegung von Kabeln unter frischem Asphalt stellte sich die Crew jeder Herausforderung, um Adeles kühne Vision zum Leben zu erwecken. Um die ehrgeizigen Anforderungen des Projekts zu erfüllen, beschleunigte Solotech, ein renommierter Anbieter technischer Lösungen, seine geplanten Investitionen in die LED-Technologie. ROE Visual stellte sich der Herausforderung und produzierte 6.200 Carbon CB5 MKII LED-Paneele innerhalb eines beeindruckenden Zeitrahmens von 90 Tagen.

Großveranstaltungen neu erleben – Creative Technology

Die EINFLUSSREICHSTE Zusammenarbeit mit globalen Technologie-Giganten.

„LED ist aufgrund ihrer außergewöhnlichen visuellen Eigenschaften nach wie vor die bevorzugte Display-Technologie für Firmenveranstaltungen." Als ein globaler Tech-Gigant ein aufwändiges Arenadisplay anforderte, das die Besucher einhüllte, nahm Creative Technology die Herausforderung an. Ihr Design für die Keynote-Bühne bestand aus über 1.000 ROE Visual LED-Panels, die eine 22 Meter breite und 9 Meter hohe Hero-Wand mit einer Auflösung von 8.640 x 3.456 erzeugten. ROE Visual LED-Streifen und Repeater-Screens sorgten für eine eindrucksvolle Umgebung, die die Bühnenpräsentationen und Produktdemonstrationen perfekt ergänzte.

Full-Service xR-Bühne – NantStudios

Das GRÖSSTE LED-Volumen der Welt

Man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber wie wäre es mit einem Bild, das 12 Meter hoch und 88 Meter breit ist? So groß ist die unglaubliche digitale Leinwand, die von NantStudios in den Docklands Studios in Melbourne, Australien, geschaffen wurde. Das zweite LED-Volumen mit den Maßen 21 m x 7,9 m ergänzt das erste und bietet internationalen und lokalen Produktionen den bestmöglichen Ort für virtuelle Produktionen auf der ganzen Welt.

Neue Gottesdienstproduktion – Daystar TV

Einer der meistgesehenen glaubensbasierten Sender in Amerika

DaystarTV, ein preisgekrönter religiöser Sender, erreicht über 108 Millionen Haushalte in den USA und 2 Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt. „Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie das Team unsere Technologie einsetzt, um Verbindungen zu schaffen", sagte Frank Montero, Managing Director von ROE Visual US. „Dies ist ein neuer Ansatz für den Gottesdienst, bei dem Glaubensveranstaltungen über das Fernsehen anstelle von traditionellen Räumen übertragen werden. Das Setup von DaystarTV zeigt, wie unsere LED-Lösungen aussagekräftige Botschaften zum Leben erwecken und eine sinnvolle Brücke zwischen dem Studio und dem Publikum schlagen."

US-amerikanische Olympia-Schwimmwettkämpfe – Dodd Technologies

Das GRÖSSTE Schwimmbecken der Welt

Die US-amerikanischen Olympia-Schwimmwettkämpfe 2024 läuteten eine neue Ära in der Eventproduktion ein, indem sie das Lucas Oil Stadium in das größte Schwimmstadion der Welt verwandelten. Bei diesem historischen Ereignis wurden ROE Visual LED-Paneele eingesetzt, die eine sechsstöckige Eingangswand bilden, sowie eine 9 x 9,6 Meter große, mittig aufgehängte Anzeigetafel. Mit über 285.000 Besuchern an neun Tagen und 23.000 Zuschauern am Abend stellte die Veranstaltung Rekorde auf. Dodd Technologies hat diese Vision zum Leben erweckt, und Andy Meggenhofen stellte fest: „Ein gutes Team wie dieses ist schwer zu reproduzieren; alle sind voll engagiert und unterstützen sich gegenseitig."

Die oben genannten Fälle zeigen, dass der Weg zu außergewöhnlichen Projekten durch Zusammenarbeit, Kreativität und Mut vorangetrieben wird. Bei jedem Projekt, von riesigen LED-Wänden, die die größten Tourneekünstler beleuchten, bis hin zu immersiven virtuellen Welten auf Produktionsbühnen, werden Dinge möglich, wenn Grenzen aufgehoben werden. Setzen Sie weiterhin auf die Kraft der Fantasie – denn wenn Sie groß träumen und groß rauskommen, sind die Möglichkeiten endlos.

Informationen zu ROE Visual : www.roevisual.com

