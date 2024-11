Voir et faire les choses en grand : ROE Visual redéfinit le champ des possibles

SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Voir les choses en grand transcende le monde des idées - c'est l'ambition, le dynamisme et le désir d'exceller. Qu'il s'agisse de tournées, d'événements d'entreprise, de productions virtuelles, de sports ou de lieux de culte, une ambition sans faille a propulsé des équipes exceptionnelles sous les feux de la rampe lors d'événements mondiaux majeurs. Lorsque les équipes s'unissent autour d'une vision commune, les frontières disparaissent et le potentiel de rêver grand devient la voie vers la réalisation d'un grand projet.

Le concert d'Adele à Munich a battu de nouveaux records - Solotech

Titre de GUINNESS WORLD RECORDS ™

pour le plus grand écran LED extérieur continu (temporaire)

Derrière un show éblouissant et l'écran LED massif se cache une histoire de travail d'équipe acharné, de résilience et de créativité. Des délais serrés à la logistique complexe, le projet a poussé toutes les personnes impliquées à leurs limites ; de la construction du stade à la pose de câbles sous le macadam, l'équipe a relevé chaque défi pour donner vie à la vision audacieuse d'Adele. Pour répondre aux exigences ambitieuses du projet, Solotech, fournisseur renommé de solutions techniques, a accéléré son investissement prévu dans la technologie LED. ROE Visual s'est montrée à la hauteur de l'événement en produisant 6 200 panneaux LED Carbon CB5 MKII dans un délai impressionnant de 90 jours.

Repenser les grandes expériences événementielles - Creative Technology

La collaboration la plus INFLUENTE avec les géants mondiaux de la technologie.

« Les LED restent la technologie d'affichage de choix pour les événements d'entreprise en raison de leurs propriétés visuelles exceptionnelles. Lorsqu'un géant mondial de la technologie a demandé à ce qu'une arène soit équipée d'un dispositif élaboré pour envelopper les spectateurs, Creative Technology a relevé le défi. Leur conception de la scène principale comprenait plus de 1 000 panneaux ROE Visual LED, créant un mur Hero de 22 mètres de large sur 9 mètres de haut avec une résolution de 8640x3456. Les bandes LED et les écrans répétiteurs de ROE Visual ont ajouté un environnement immersif qui complétait parfaitement les présentations sur scène et les démonstrations de produits.

Scène xR à service complet - NantStudios

Le plus grand volume de LED au monde

On dit qu'une image vaut mille mots, mais qu'en est-il d'une image de 12 mètres de haut et de 88 mètres de large ? C'est l'immensité de l'incroyable toile numérique créée par NantStudios aux Docklands Studios de Melbourne, en Australie. Encore plus surprenant, le deuxième volume LED, mesurant 21 m sur 7,9 m, complète le premier, offrant ainsi aux productions internationales et locales la meilleure destination possible pour la production virtuelle dans le monde entier.

Transformer la production cultuelle - Daystar TV

Parmi les réseaux confessionnels les plus regardés en Amérique

DaystarTV, un réseau confessionnel primé, touche plus de 108 millions de foyers américains et deux milliards de téléspectateurs dans le monde. « Voir l'équipe utiliser notre technologie pour inspirer la connexion est vraiment impressionnant », déclare Frank Montero, directeur général de ROE Visual US. « Cela marque une nouvelle approche du culte, où les événements religieux sont retransmis par la télévision au lieu d'être diffusés dans des espaces traditionnels. L'installation de DaystarTV démontre que nos solutions LED donnent vie à des messages puissants, en faisant le lien entre le studio et le public ».

Qualifications aux J.O. de l'équipe américaine de natation - Dodd Technologies

Le plus grand natatorium du monde

Les épreuves qualificatives de natation aux Jeux olympiques 2024 ont marqué une nouvelle ère dans la production d'événements en transformant le Lucas Oil Stadium en plus grand natatorium du monde. Cet événement historique comprenait des panneaux ROE Visual LED formant un mur d'entrée de six étages et un tableau d'affichage central de 9 x 9,6 mètres. Avec plus de 285 000 participants sur neuf jours et 23 000 spectateurs chaque soir, l'événement a battu tous les records. Dodd Technologies a donné vie à cette vision, Andy Meggenhofen faisant remarquer qu'« une équipe comme celle-ci est difficile à reproduire ; tout le monde est pleinement engagé et se soutient mutuellement ».

Les cas ci-dessus soulignent que le voyage vers des projets exceptionnels est basé sur la collaboration, la créativité, et le courage. Dans tous les projets, qu'il s'agisse de murs LED massifs qui illuminent les plus grands artistes en tournée ou de mondes virtuels immersifs sur les scènes de production, les choses deviennent possibles lorsque les frontières sont supprimées. Continuez à embrasser le pouvoir de l'imagination, car lorsque vous voyez les choses en grand et que vous vous lancez dans l'aventure,les possibilités sont infinies.

