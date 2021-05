Dreame diffusera en ligne le 8 mai le lancement de ses nouveaux appareils ménagers intelligents

Robot aspirateur avec serpillière Dreame Bot L10 Pro

Doté d'un système de radioguidage intelligent LiDAR, le robot aspirateur à serpillière Dreame Bot L10 Pro peut, dès sa première utilisation, générer une carte modifiable et un parcours de nettoyage efficace. Il identifie automatiquement les objets dans la maison – meubles, fils et câbles, même vos pantoufles – de manière à les contourner intelligemment, réduisant ainsi les risques de coincement ou de choc. Le Dreame Bot L10 Pro dispose d'une puissance d'aspiration de 4 000 Pa, d'une autonomie ultralongue de 2,5 h, d'un système de commande vocale ou via une appli, ainsi que d'un dispositif de contrôle intelligent de l'eau pour le passage de la serpillière.

Aspirateurs-balais sans fil Dreame T30, V11 SE et V12

Généralement considéré comme un aspirateur-balai sans fil haut de gamme, le Dreame T30 affiche une puissante d'aspiration de 190 airs watts et une autonomie ultralongue de 90 min, pour une expérience de nettoyage en profondeur inégalée. Son écran HD intelligent permet à l'utilisateur de maîtriser aisément les étapes du nettoyage, en fournissant les informations clés telles que le mode de nettoyage, la charge de la batterie et le niveau de poussière – le tout en temps réel.

Les aspirateurs-balais sans fil Dreame V12 et V11 SE de qualité supérieure produisent une puissante aspiration de 185 et 150 airs watts (respectivement), suffisamment pour éliminer complètement la saleté tenace sur les tapis et les sols.

Robot aspirateur avec serpillière qui se vide automatiquement Dreame Bot Z10 Pro et à nettoyage automatique Dreame Bot W10

Équipé d'un socle se vidant tout seul, le Dreame Bot Z10 Pro dispose automatiquement de la poussière accumulée. Son grand sac à poussière de 4 litres peut contenir jusqu'à l'équivalent de 65 jours de nettoyage, pour un entretien minimisé. Par ailleurs, le Dreame Bot W10 combine les fonctions d'aspirateur, de balai, de serpillière, de lavage et séchage de la serpillière, pour une expérience de nettoyage facile et sans tracas.

L'événement de lancement sera diffusé en direct en anglais, français, espagnol et allemand sur Facebook , YouTube et AliExpress. Des cadeaux (en quantités limitées) et des rabais seront offerts pendant la diffusion en direct. Inscrivez-vous pour assister au lancement en direct et profiter d'une offre exclusive concernant le Dreame Bot L10 Pro :

https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch

Veuillez vous fier au calendrier suivant pour participer à l'événement.

YouTube , Facebook 8 mai, de 19 h à 19 h 30, HEC

8 mai, de 10 h à 10 h 30, HNP

9 mai, de 1 h à 1 h 30, UTC+8 AliExpress (anglais) 8 mai, de 19 h à 20 h, HEC

8 mai, de 10 h à 11 h, HNP

9 mai, de 1 h à 2 h, UTC+8 AliExpress (français) 8 mai, 20 h à 21 h, HEC

8 mai, de 11 h à 12 h, HNP

9 mai, de 2 h à 3 h, UTC+8 AliExpress (espagnol) 8 mai, de 20 h 30 à 21 h 30, HEC

8 mai, 11 h 30 à 12 h 30, HNP

9 mai, de 2 h 30 à 3 h 30, UTC+8 AliExpress (allemand) 8 mai, de 21 h 30 à 22 h 30, HEC

8 mai, de 12 h 30 à 13 h 30, HNP

9 mai, de 3 h 30 à 4 h 30, UTC+8

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une entreprise novatrice de produits de consommation, qui met l'accent sur les appareils ménagers intelligents et est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs à l'échelle mondiale en misant sur la technologie.

Suivez l'entreprise sur Facebook , Twitter et Instagram .

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com .

