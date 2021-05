Dreame zrelacjonuje na żywo wprowadzenie na rynek nowych inteligentnych urządzeń sprzątających 8 maja

PEKIN, 7 maja 2021 /PRNewswire/ -- Spółka Dreame Technology planuje uruchomienie sprzedaży nowej serii inteligentnych urządzeń do sprzątania na całym świecie dnia 8 maja, za pośrednictwem relacji live streaming na portalach Facebook , YouTube i AliExpress . To dostępne z każdego zakątka świata wydarzenie, które odbędzie się pod hasłem „Our Home, Our Life, Our Dreame" (Nasz dom, nasze życie, nasz Dreame) będzie okazją do zaprezentowana nowych flagowych produktów Dreame, w tym Dreame Bot L10 Pro, robota odkurzającego i mopa w jednym, bezprzewodowych odkurzaczy pionowych T30, V11 SE, V12, jak również Dreame Bot Z10 Pro, robota odkurzającego i mopa z funkcją automatycznego opróżniania pojemnika i Dreame Bot W10, robota odkurzającego i mopa z funkcją automatycznego czyszczenia.