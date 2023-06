BERLIN, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dreame Technology , une entreprise de technologie à croissance rapide et leader des fabricants d'appareils de nettoyage domestique, a annoncé le lancement de sa puissante série R d'aspirateurs-balais en Europe du Sud-Ouest. Équipés de la puissante technologie d'aspiration de Dreame et de lumières frontales créatives, les R20, R10 Pro et R10 facilitent le nettoyage en profondeur des moquettes, des tapis et des sols durs. Le R20 est en tête de la série avec une myriade de fonctionnalités mises à jour, y compris des lumières bleues innovantes qui éclairent la poussière cachée, une puissance d'aspiration impressionnante de 190 airwatts, une durée de fonctionnement maximum de 90 minutes, et plus encore. La série R est disponible à la vente en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne dès le 28 juin à partir de 229 euros.

Dreame Premieres Their Powerful R-Series Stick Vacs in Southwest Europe

Le Dreame R20 affiche les performances les plus impressionnantes et les plus polyvalentes des 3 aspirateurs de la série R de Dreame. Le moteur brushless de pointe du R20 offre une puissance d'aspiration de 190 airwatts, plus qu'il n'en faut pour enlever efficacement les poils, la saleté et autres débris des moquettes et des sols durs. Avec l'intégration de lumières bleues frontales qui se réfléchissent plus efficacement sous des angles plus larges, le R20 rend très visible la poussière normalement imperceptible, ce qui en fait un excellent choix pour quiconque cherche à nettoyer sa maison en détail avec un minimum d'effort. Pour ceux qui recherchent des performances élevées avec un budget limité, les R10 et R10 Pro offrent une aspiration haute puissance, respectivement de 120 et de 150 airwatts. Ils sont également tous deux équipés de LED blanches frontales pour faciliter le nettoyage dans les espaces sombres et sous les meubles.

Grâce à un système de détection avancée de la saleté, le R20 identifie la concentration de poussière et ajuste la puissance d'aspiration en conséquence. Cette technologie de pointe augmente la puissance dans les espaces difficiles à nettoyer et sur les moquettes plus épaisses pour s'assurer que les sols soient frais et propres. En outre, l'état du nettoyage est affiché en temps réel sur une interface éclairée, permettant aux utilisateurs de voir le mode de nettoyage, l'état du nettoyage et le niveau de batterie en un coup d'œil. Grâce à ces caractéristiques intelligentes, le R20 rend le nettoyage minutieux des sols simple et intuitif.

Chaque produit de la série R est un excellent choix pour les utilisateurs qui espèrent nettoyer toute leur maison en une seule fois, grâce à des batteries haute capacité qui offrent des temps de nettoyage plus longs. Les R10 et R10 Pro offrent un maximum de 60 à 65 minutes de nettoyage continu. Le R20 offre des performances encore meilleures avec jusqu'à 90 minutes d'utilisation non-stop. Cette longue durée de fonctionnement facilite le nettoyage de plusieurs pièces en une seule séance de nettoyage.

De plus, sa brosse principale polyvalente avec sa conception anti-nœuds nettoie la saleté et les débris des planchers tout en empêchant les poils de s'emmêler autour de la brosse. Cela permet aux utilisateurs de profiter d'un nettoyage qui s'adapte aux moquettes et aux tapis de toutes épaisseurs, mais aussi de nettoyer facilement les sols durs sans avoir à changer la tête de brosse.

Enfin, tous les aspirateurs de la série R de Dreame intègrent un système de filtration des poussières multicouche pour emprisonner la poussière et l'empêcher d'être rejetée dans l'air. Ceci, associé à la conception qui permet de vider le réservoir à poussière en une pression, permet de s'assurer que la poussière est bien aspirée de vos planchers, maintenue hors de l'air, sans être déversée accidentellement.

Dans cette série, le R10 est vendu au détail à 229 euros et le R10 Pro à 299 euros, tandis que le R20 est vendu au détail à 399 euros. Par ailleurs, la série R peut être achetée dans le magasin officiel de Dreame sur Amazon en Allemagne , en France , en Italie et en Espagne . De plus, les R10 et R20 sont également disponibles sur MediaMarkt , Saturn et sur Otto pour les clients en Allemagne et sur Boulanger pour les clients en France.

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://de.dreametech.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2142724/Dreame_Technology.jpg

SOURCE Dreame Technology