Dreame Technology devient le partenaire officiel du Borussia Dortmund

Fondée en 2017, Dreame Technology est spécialisée dans la recherche et le développement d'appareils domestiques intelligents, visant à rendre les modes de vie intelligents et sains facilement accessibles aux consommateurs mondiaux. Dreame est à l'origine d'avancées innovantes, notamment des moteurs à grande vitesse et la technologie de filtration par cyclone multi-cônes. En septembre 2021, Dreame a déposé 1 656 brevets dans le monde, dont 726 demandes de brevet accordées.

Le Borussia Dortmund est un club sportif allemand basé à Dortmund, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Avec 270 millions de fans dans le monde, le BVB est classé comme la marque la plus puissante et le club le plus sympathique d'Allemagne. L'équipe de Dortmund a remporté huit championnats d'Allemagne et cinq coupes de la Fédération allemande de football. En 1966, le BVB est devenu le premier club allemand à remporter la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et il a remporté le titre de la Ligue des champions de l'UEFA en 1997.

Dreame Technology et BVB ont tous deux accompli de nombreuses réalisations importantes dans leurs domaines respectifs. La collaboration entre Dreame et le BVB ne représente pas seulement une convergence entre le sport et la technologie, mais offre également une chance à Dreame de mieux servir ses clients sur le marché européen.

« Nous sommes ravis de cette opportunité de partenariat avec le Borussia Dortmund », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international chez Dreame Technology. « Les performances impressionnantes du BVB parlent d'elles-mêmes et, en tant que société qui s'enorgueillit de la performance de ses produits, c'est quelque chose que nous pouvons profondément apprécier. »

Dreame et le Borussia Dortmund ont signé leur accord le 28 octobre dans la plus haute librairie de Shanghai. La cérémonie a débuté par la signature de l'accord par le vice-président de Dreame, Wu Peng, et le responsable du Borussia Dortmund en Chine, Benjamin Wahl. Comme symbole du partenariat, le club de Dortmund a offert un maillot du BVB avec « Dortmund 2021 » imprimé au dos, commémorant l'année du début du partenariat. Une zone d'expérience produit permettant aux participants d'interagir avec certains des produits les plus populaires et des nouveautés de Dreame avait également été prévue.

« Nous sommes impatients d'entamer un partenariat fructueux avec Dreame », a déclaré M. Wahl. « Partageant le même état d'esprit de challenger, BVB et Dreame s'efforcent d'atteindre l'excellence en matière de performance avec une approche innovante. Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra non seulement de renforcer la notoriété de la marque Dreame en Europe, mais aussi de créer de nouvelles opportunités pour nous en Chine et sur d'autres marchés. »

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser la vie de ses clients grâce à la technologie. Suivez l'entreprise sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com .

À propos du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund est l'un des clubs de football les plus titrés d'Allemagne. Outre huit titres de champion d'Allemagne et cinq victoires en Coupe d'Allemagne, Dortmund a également remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en 1966, la Ligue des champions en 1997, ainsi que la Coupe intercontinentale (Coupe du monde des clubs de la FIFA) la même année. En outre, il est l'un des cinq plus grands clubs sportifs d'Allemagne et le septième au niveau mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1672756/Dreame_Borussia_Dortmund.jpg

