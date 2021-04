Dreame Technology: inteligentne urządzenia do sprzątania domu

PEKIN, 8 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Dreame Technology, rozwijająca się innowacyjna spółka, której specjalnością są inteligentne urządzenia do sprzątania domu, niedawno świętowała premierę wyróżnionego nagrodą 2021 Red Dot Design Award robota sprzątającego Dreame Bot L10 Pro, którego zoptymalizowano nowoczesną technologią nawigacyjną LiDAR zapewniającą inteligentną pracę urządzenia, a wszystko po to, by uwolnić konsumentów od uciążliwych obowiązków domowych.