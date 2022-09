Dreame Technology lance le DreameBot L10s Ultra tout-en-un en Europe

BEIJING, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une société à croissance rapide, leader dans le domaine des appareils de nettoyage domestiques intelligents, a annoncé le lancement du tout nouveau produit phare DreameBot L10s Ultra. Le DreameBot L10s Ultra présente plusieurs des dernières innovations de pointe de l'entreprise en matière de nettoyage intelligent.

Le DreameBot L10s Ultra est commercialisé en tant que robot aspirateur et laveur de sols entièrement automatique, et dispose de la technologie la plus avancée de Dreame. Le L10s Ultra est l'association parfaite des technologies de nettoyage robotisé les plus populaires, telles que le vidage automatique et le nettoyage automatique des serpillières, qui se conjuguent pour offrir des performances de nettoyage impressionnantes, en mode mains libres. La collecte automatique des poussières, le nettoyage et le séchage des serpillières, le remplissage d'eau, l'ajout de solutions, la cartographie rapide et la planification du trajet sont autant d'éléments qui font du nettoyage domestique entièrement automatisé une réalité.

Certifié par le TUV, le DreameBot L10s Ultra est doté de la toute dernière technologie de navigation assistée par l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie exclusive AI Action de Dreame. La navigation assistée par l'IA garantit que toute votre maison est nettoyée de manière efficace et efficiente, en réduisant les endroits manqués, les nettoyages répétés, les égarements ou les blocages. Le système avancé AI Action utilise une caméra RVB de pointe et une lumière structurée en 3D pour mémoriser rapidement votre maison, adapter les stratégies de nettoyage et générer automatiquement des trajectoires en fonction du type d'obstacle, du revêtement de sol et de la pièce. La cartographie remarquablement rapide génère une carte 3D de votre maison et se souvient de plusieurs plans d'étage.

« Nous avons équipé le DreameBot L10s Ultra de 24 capteurs afin de s'adapter à la nature diverse des environnements domestiques. C'est comme si nous construisions un système de mini-autopilote », a déclaré le chef de produit de Dreame. « Le DreameBot L10s Ultra est capable de distinguer les obstacles dans des situations réelles dans plus de 30 types d'environnements domestiques et identifie six catégories principales d'obstacles afin de déterminer la meilleure façon de les aborder. Il sera beaucoup plus facile d'éviter de se faire coincer ou stopper par des obstacles tels que des chaussettes, des pantoufles et des câbles de transmission de données. »

Le DreameBot L10s Ultra sera commercialisé en Europe à partir du 15 septembre 2022 au prix de 1 199 euros (RRP). Les acheteurs pourront bénéficier d'une remise de 100 euros pendant la période de lancement. Un autre nouveau robot aspirateur doté d'une aspiration ultra puissante et d'une excellente capacité d'évitement des obstacles, appelé DreameBot L10s Pro, sera lancé en octobre.

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser des vies grâce à la technologie.

