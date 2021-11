Dreame Technology lance le robot aspirateur et balai autonettoyant W10

Combinant les fonctions de balayage et d'aspiration, le W10 nettoie facilement la saleté, la poussière, les saletés humides et les saletés sèches. Ramasser les débris, nettoyer la saleté ou éponger les dégâts sont des tâches qu'un seul robot de nettoyage automatique peut facilement accomplir.

Avec ses fonctions d'aspiration et de nettoyage 2 en 1 et ses multiples modes de nettoyage pour les tapis et les sols durs, le robot aspirateur et balai Dreame W10 permet de traiter efficacement les saletés humides, la saleté sèche, la crasse et les taches séchées grâce au nettoyage automatique. Le W10 retourne automatiquement à la base de chargement pour nettoyer les serpillières avant de revenir à l'endroit où il s'est arrêté pour continuer à aspirer et à nettoyer.

Des réservoirs d'eau séparés de 4 L, l'un pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale, garantissent que les sols sont toujours nettoyés avec de l'eau propre tout en prolongeant le temps de nettoyage. Enfin, les serpillères sont automatiquement nettoyées puis séchées à l'air chaud afin qu'ils soient toujours propres et frais pour la prochaine session de nettoyage.

De plus, une batterie haute capacité permet de traiter jusqu'à 300 m² avec une seule charge. Une fois que toute la maison a été nettoyée, le W10 retourne à la base pour un dernier nettoyage qui se termine par le séchage des serpillières pour éviter le développement de moisissures et de bactéries.

Le W10 met également à jour une carte de son environnement 12 fois plus rapidement qu'auparavant grâce à un système de navigation SLAM amélioré basé sur le LiDAR, ce qui lui permet d'éviter les obstacles de manière intelligente. Il cartographie les pièces (même dans l'obscurité), crée des chemins de nettoyage systématiques et peut stocker jusqu'à 3 plans d'étage différents. Avec cette navigation avancée, et une conception en forme de D qui assure un nettoyage remarquable des bords et des coins, le W10 nettoie efficacement les maisons d'un coin à l'autre.

En atténuant efficacement tous ces problèmes grâce à l'autonettoyage et au séchage à l'air chaud, le robot aspirateur et balai autonettoyant Dreame W10 sera disponible sur Amazon Dreame avec une campagne de lancement allant du 22 au 30 novembre 2021.

Dreame propose des remises importantes à l'occasion du Black Friday

Dreame a annoncé qu'elle prévoyait une vente de ses produits lors du Black Friday et du Cyber Monday. Diverses remises sur leurs aspirateurs-balais, aspirateurs et balais combinés, et aspirateurs et balais robots seront proposées sur Amazon du 22 au 29 novembre.

Les aspirateurs-balais à prix réduits comprennent les aspirateurs T10, T20, T30, P10 et P10 Pro de Dreame. Les aspirateurs-balais polyvalents sont tous dotés d'une aspiration puissante, d'un filtrage multicouche, d'une longue autonomie et d'accessoires polyvalents et seront en vente à 15-25 % de réduction.

La série H d'aspirateurs à eau et à sec fera également l'objet d'une remises. Le H11 et le H11 Max disposent tous deux d'un réservoir d'eau propre de 900 ml, d'un réservoir d'eau sale de 500 ml, d'un mode d'auto-nettoyage à une seule pression, d'un écran LED intuitif et de messages vocaux intelligents. Cependant, le H11 Max bénéficie également d'une plus longue durée de fonctionnement, d'un capteur de saleté avancé et d'un réglage automatique de la puissance d'aspiration. Les deux seront en vente avec jusqu'à 100 $ de réduction.

Pour compléter les soldes, Dreame propose des offres spéciales sur plusieurs aspirateurs et balais robots. Les modèles disponibles sont les D9, D9 Pro, D9 Max, L10 Pro et Z10 Pro. Tous les robots de Dreame peuvent aspirer et passer la serpillière et sont équipés d'une aspiration puissante, d'une navigation LiDAR, d'une aspiration renforcée sur les tapis et de brosses anti-enchevêtrement. Le Z10 Pro dispose en outre d'une fonction de vidange automatique de la saleté et de la poussière dans un sac de 4 litres situé dans la station de charge. Ils seront en vente pour 20-25 % de réduction.

La campagne se déroulera sur Amazon, les premières remises commençant le 22 novembre et les dernières se terminant le 30 novembre. Les aspirateurs-balais, les aspirateurs et les vadrouilles, ainsi que les aspirateurs et les vadrouilles robots seront en vente jusqu'à 25 % de réduction pendant la durée de la vente.

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser la vie de ses clients grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram , et Twitter . Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.dreame-technology.com .

