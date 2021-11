Dreame Technology wprowadza na rynek W10, model automatycznego odkurzacza i mopa z funkcją samooczyszczania

Dzięki połączeniu funkcji odkurzania i mycia, a także kilku trybów czyszczenia dywanów i twardych podłóg, automatyczny odkurzacz i mop Dreame W10 skutecznie usuwa mokre plamy, zaschnięty brud i resztki, a także zaschnięte plamy w trybie automatycznego czyszczenia. Odkurzacz W10 automatycznie wraca do stacji dokującej, w której następuje czyszczenie mopa przed powrotem w miejsce, w którym urządzenie zakończyło odkurzanie i mycie.

Niezależne zbiorniki wody o pojemności 4l, jeden na czystą, drugi na brudną wodę, gwarantują mycie podłogi wyłącznie czystą wodą, choć wymiana wody nieco przedłuża czas czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia końcówka myjąca jest automatycznie oczyszczana, a następnie osuszana gorącym powietrzem, a więc zawsze czysta i odświeżona, gotowa na kolejny cykl sprzątania.

Ponadto akumulator o dużej pojemności gwarantuje sprzątnięcie do 300 m2 na jednym ładowaniu. Po sprzątnięciu całego mieszkania W10 wraca do bazy w celu oczyszczenia, podczas którego końcówki myjące są osuszane gorącym powietrzem, co zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii.

W10 posiada funkcję uaktualniania mapy pomieszczeń, które przebiega 12x szybciej niż w poprzednich modelach, a to dzięki udoskonalonemu systemowi nawigacji SLAM bazującemu na LiDAR, który pozwala na inteligentne omijanie przeszkód. System ten odwzorowuje ukształtowanie pokoi (nawet w ciemnościach), tworzy regularne ścieżki sprzątania i może zapisać do 3 różnych planów powierzchni. Dzięki zaawansowanemu systemowi nawigacji i dającej możliwość sprzątania przy krawędziach i w rogach konstrukcji w kształcie litery D W10 skutecznie wyczyści każdy kąt w domu.

Skutecznie eliminując wszystkie problemy dzięki funkcji samooczyszczania i mycia gorącym powietrzem, odkurzacz i mop automatyczny Dreame W10 będzie dostępny w sklepie Amazon Dreame w przedsprzedaży w dniach 22-30 listopada 2021 r.

Z okazji „czarnego piątku" Dreame zaoferuje duże zniżki

Dreame ogłosiło plany sprzedaży produktów podczas „czarnego piątku" i „cyberponiedziałku". Zniżki będą dotyczyły odkurzaczy pionowych, urządzeń z funkcją odkurzania i mycia, a także automatycznych odkurzaczy z funkcją mycia oferowanych na Amazon w dniach 22-29 listopada.

Wśród przecenionych odkurzaczy pionowych znajdą się modele Dreame T10, T20, T30, P10 i P10 Pro. Wszechstronne odkurzacze pionowe wyposażone w dużą moc ssania, filtry wielopoziomowe, długi czas pracy, a także szeroką gamę akcesoriów będą sprzedawane ze zniżką w wysokości 15-25%.

Odkurzacze z serii H pracujące na sucho i na mokro również będą dostępne po obniżonej cenie. Model H11 i H11 Max wyposażono w zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml i zbiornik na brudną wodę o pojemności 500 ml, tryb samooczyszczania uruchamiany jednym przyciskiem, intuicyjny wyświetlacz LED i inteligentne komendy głosowe. Model H11 Max oferuje również dłuższy czas pracy, zaawansowany czujnik zabrudzeń oraz automatyczne dostosowywanie mocy ssania. Oba modele będą dostępne w cenie obniżonej o 100 USD.

Dodatkowo Dreame przygotowało ofertę specjalną dotyczącą kilku modeli automatycznych odkurzaczy z funkcją mycia. Dostępne modele to D9, D9 Pro, D9 Max, L10 Pro i Z10 Pro. Wszystkie automatyczne odkurzacze Dreame z funkcją mycia wyposażono w dużą moc ssania, system nawigacji LiDAR, zwiększoną moc ssania podczas odkurzania dywanów i szczotki skonstruowane tak, aby zebrane włosy nie owijały się wokół nich. Ponadto model Z10 wyposażono w funkcję automatycznego opróżniania na stacji dokującej zbiornika na kurz i brud do worka o pojemności 4l. Zniżka na te modele wyniesie 20-25%.

Kampania promocyjna będzie prowadzona na Amazon w dniach 22-30 listopada. Odkurzacze pionowe, odkurzacze z funkcją mycia i automatyczne odkurzacze z funkcją mycia będą dostępne przez cały czas trwania sprzedaży ze zniżką 25%.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2015 r., jest przedsiębiorstwem oferującym innowacyjne produkty konsumenckie skoncentrowanym na inteligentnych urządzeniach sprzątających. Realizuje ona misję poprawy jakości życia dzięki technologii. Obserwuj nas na Facebooku , Instagramiem i Twitter . Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej https://www.dreame-technology.com .

