Dreame Technology ponownie udoskonala metody czyszczenia podłóg

PEKIN, 28 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Dreame Technology, dynamicznie rozwijający się światowy lider w dziedzinie inteligentnych urządzeń czyszczących dla domu, planuje premierę dwóch nowych przełomowych produktów w Europie, aby w pełni dostosować się do różnych zastosowań urządzeń. Odkurzacze z funkcją pracy na mokro i sucho M12 i H12 Pro.

M12.

Dreame Technology Updates the Concept of Floor Cleaning Once Again

Odkurzacz z funkcją pracy na mokro i sucho (Wet and Dry Vacuum)

Jako inteligentne urządzenie do czyszczenia podłogi dwa w jednym, odkurzacz M12 zapewnia czyszczenie podłóg twardych na mokro i na sucho o dużej mocy i funkcję odkurzania ręcznego dla pozostałych powierzchni domu. Odkurzacz z funkcją pracy na mokro i sucho charakteryzuje się budową pozwalającą na dokładne czyszczenie w pobliżu krawędzi, które pomaga w myciu przestrzeni wzdłuż listew przypodłogowych i trudno dostępnych miejsc. Wytrzymałość jest ważnym standardem branym pod uwagę przy ocenie urządzeń elektrycznych i z tego względu odkurzacz M12 wyposażono w akumulatory o mocy 4 000mAh pozwalające na ponad pół godziny pracy w trybie na mokro i na sucho oraz do 60 minut ręcznego odkurzania po jednym cyklu ładowania. Ponadto duży pojemnik na czystą wodę o pojemności 920 ml zapewnia wystarczającą ilość wody do energicznego czyszczenia podłóg twardych. M12 ma również funkcję inteligentnej regulacji mocy ssania w czasie rzeczywistym zgodnie z wykrytymi zabrudzeniami, zapewniając skuteczne czyszczenie przy równoczesnemu ograniczeniu hałasu i oszczędności energii i mocy.

Odłącz odkurzacz ręczny od głównej jednostki odkurzającej, co umożliwi ci wygodne sprzątanie urządzeniem wyposażonym w potężny bezszczotkowy silnik. Odkurzacz M12 może być stosowany do czyszczenia kanap, blatów biurek, parapetów i nie tylko, sprawiając, że sprzątanie staje się niezwykle elastyczne. Przy maksymalnej mocy ssania 12 kPa, odkurzacz M12 zapewnia rzetelne sprzątanie wszelkich zabrudzeń, które pojawiają się w domu.

Odkurzacz M12 będzie dostępny na platformie internetowej i w sklepach stacjonarnych MSD w Niemczech od 28 października i w sklepach Amazon w pozostałej części Europy od 25 listopada. Cena we wszystkich punktach sprzedaży to 529 euro.

Odkurzacz z funkcją pracy na mokro i sucho H12Pro

H12 Pro charakteryzuje się wzornictwem pozwalającym na dokładne czyszczenie od krawędzi do krawędzi, aby rozwiązać problem trudno dostępnych rogów i przestrzeni w pobliży listew przypodłogowych i dokładnie wyczyścić rozlane płyny i usunąć plamy. Szczotka sięga każdej krawędzi odkurzacza, aby umożliwić czyszczenie podłogi znacznie bliżej krawędzi i dokładniej usunąć zabrudzenia.

Odkurzacz H12 Pro wyposażono w funkcję automatycznego czyszczenia. H12 Pro automatycznie się oczyszcza, jak również myje podłogę dzięki zaokrąglonemu zgarniakowi na szczotce, który rozplątuje włosy i usuwa brud, aby zapewnić możliwość sprzątania czystą szczotką. Podłącz odkurzacz do stacji dokującej i naciśnij guzik, aby dokładnie wypłukać rolkę, która obraca się do przodu i do tyłu, do momentu wyczyszczenia. Następnie szczotka zostaje wysuszona strumieniem gorącego powietrza zaledwie w półtorej godziny, aby zapobiec wystąpieniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

Budowa H12 Pro oparta jest na dwóch zbiornikach wody. Zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml i zbiornik na brudną wodę o pojemności 700 ml zapewniają wystarczającą ilość wody do dokładnego wyczyszczenia całej powierzchni podłóg twardych w domu. Duży pojemnik na wodę umożliwia ograniczenie konieczności wymiany i uzupełniania wody podczas sprzątania, co sprawia, że jest to świetne rozwiązanie w przypadku dużych powierzchni.

Odkurzacz H12 Pro będzie dostępny w sklepie Amazon na początku listopada w cenie 529 euro.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2017 roku, to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Wizją firmy jest poprawa jakości życia dzięki technologii. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://global.dreametech.com/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1931122/Dreame_Technology_Updates_Concept_Floor_Cleaning_Once_Again.jpg

SOURCE Dreame Technology