Dreame Technology réinvente une fois de plus le concept de nettoyage des sols

BEIJING, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une société à croissance rapide, leader dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, va lancer en Europe deux nouveaux produits révolutionnaires qui s'adaptent parfaitement à différents scénarios d'application. L'aspirateur eau et poussière M12 et l'aspirateur eau et poussière H12 Pro.

M12

Aspirateur eau et poussière

Nettoyeur de sol intelligent deux en un, le M12 offre un puissant nettoyage humide et sec pour les sols durs et un nettoyage manuel pour le reste de la maison. L'aspirateur eau et poussière est doté d'une conception de nettoyage optimisée qui permet de nettoyer le long des socles et de s'attaquer aux coins difficiles à atteindre. L'endurance est devenue un critère de notation important pour les produits électriques et c'est pourquoi le M12 est équipé de six batteries de 4 000 mAh qui permettent d'assurer plus d'une demi-heure de nettoyage à sec et humide ou jusqu'à 60 minutes d'aspiration manuelle sur une seule charge. En outre, un grand réservoir d'eau propre de 920 ml fournit une quantité d'eau suffisante pour un nettoyage vigoureux des sols durs. Le M12 ajuste aussi intelligemment sa puissance d'aspiration en temps réel en fonction du type de saleté détectée, assurant un nettoyage efficace tout en minimisant le bruit et en économisant l'énergie et la puissance.

Détachez l'aspirateur à main de l'unité d'aspiration principale pour un nettoyage portable pratique équipé d'un puissant moteur sans brosse. Le M12 étend le nettoyage aux canapés, aux bureaux, aux rebords de fenêtres, et bien plus encore pour rendre le nettoyage remarquablement flexible. Avec une puissance d'aspiration maximale de 12kPa, le M12 offre un nettoyage robuste pour tout type de saleté dans toute la maison.

M12 sera disponible sur les plateformes en ligne et en magasin de MSD en Allemagne à partir du 28 octobre, et sur les magasins Amazon dans le reste de l'Europe à partir du 25 novembre. Le prix pour toutes les plateformes est de 529 €.

Aspirateur eau et poussière H12 Pro

Le H12 Pro est livré avec une conception de nettoyage de bord à bord pour résoudre le problème des coins difficiles à nettoyer et nettoyer près des socles pour éponger soigneusement les dégâts et éliminer les taches. Cette conception étend la brosse à chaque extrémité de l'aspirateur eau et poussière pour nettoyer beaucoup plus près des bords et éliminer la saleté plus en profondeur.

Le H12 Pro est doté d'une puissante fonction autonettoyante. Le H12 Pro se nettoie lui-même en même temps qu'il nettoie le sol grâce à un racleur de brosse dentelé qui démêle les poils et élimine la saleté pour s'assurer que vous nettoyez avec une brosse propre. Posez l'aspirateur sur la base et appuyez simplement sur le bouton pour rincer soigneusement le rouleau, qui tourne en avant et en arrière, jusqu'à ce qu'il soit propre. La brosse est ensuite soigneusement séchée à l'air chaud après avoir été autonettoyée en seulement une heure et demie pour aider à prévenir les moisissures et les odeurs désagréables.

H12 Pro utilise une conception à double réservoir. Un réservoir d'eau propre de 900 ml et un réservoir d'eau usée de 700 ml fournissent suffisamment d'eau pour nettoyer en profondeur les sols durs de votre maison. Le grand réservoir d'eau permet de réduire le nombre de fois où l'utilisateur remplit l'eau pendant le nettoyage, ce qui le rend idéal pour les grandes surfaces.

Le H12 Pro sera disponible sur Amazon à partir de début novembre au prix de 529 €.

