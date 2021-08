Dreame Technology представляет интеллектуальный робот-пылесос -- новое слово в уборке дома

ПЕКИН, 2 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, являющаяся одним из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, планирует представить новый флагманский робот-пылесос с самоопорожняющимся мусоросборником для сухой и влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro во время проведения эксклюзивной выставки Dreame Brand Fest 2021 на платформе AliExpress. Модель Dreame Bot Z10 Pro, претворяющая в жизнь лозунг "Get it all done, once every 65 days", представляет собой мощный робот-пылесос, модернизированный за счет функции автоматического удаления мусора, точной навигации с использованием системы LiDAR, а также интеллектуального и персонализированного процесса уборки.