Dreame Technology révolutionne le nettoyage traditionnel des sols

« Équipée d'un système à deux réservoirs et à deux moteurs, la série Dreame H11 a intégré les fonctions d'aspirateur, d'essuyage humide et de lavage dans un seul appareil qui révolutionne le modèle traditionnel de nettoyage des sols. Vous pouvez faire face à tous les déversements et les taches résistantes au sol et obtenir un aspect impeccable en un seul passage », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology.

Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max et H11 peuvent tous les deux aspirer toutes les saletés dans un seul passage. Qu'il s'agisse d'empreintes de pas boueuses, de poils ou de miettes de petit-déjeuner, de marc de café, de taches de ketchup séchées, de déversements de nourriture difficiles à traiter, comme des flocons d'avoine collants, voire de spaghettis tombés par terre, rien ne résiste aux aspirateurs Dreame Wet and Dry Vacuum H11 et H11 Max, efficaces en toutes circonstances.

Dotés d'une conception innovante avec deux réservoirs distincts, ces deux aspirateurs disposent également d'un grand réservoir d'eau propre de 900 ml qui diffuse en continu de l'eau douce et une solution de nettoyage sur la brosse à rouleaux, tandis que le système interne de séparation des saletés élimine instantanément l'eau sale de la brosse et la déverse en temps réel dans le réservoir d'eau sale de 500 ml, assurant ainsi la propreté de la brosse à rouleaux et de vos sols. Outre l'auto-nettoyage de la brosse à rouleaux en temps réel, vous pouvez utiliser le mode de nettoyage en profondeur en remettant l'appareil sur la station de recharge pour un nettoyage complet et un séchage rapide du rouleau de la brosse. Ainsi, vous n'aurez pas à la laver manuellement.

L'intelligence et l'aspect pratique sont également l'un des points forts de la série Dreame Wet and Dry Vacuum H11. L'écran LED intelligent et l'assistant vocal intelligent permettent un guidage des opérations clair et précis, ce qui est particulièrement utile, notamment pour les personnes âgées, et permet de disposer d'une bonne visibilité de l'état de fonctionnement spécifique de l'appareil. En outre, la maniabilité et la puissance de poussée autopropulsée des aspirateurs leur permettent de glisser sur le sol sans effort.

Avec un temps d'exécution plus long de 36 min et un nettoyage de 200 m2 en une seule fois, Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max peut également régler automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de sa capacité intelligente de détection de la saleté.

« La série Dreame Wet and Dry Vacuum H11 est une combinaison parfaite tout-en-un et je suis persuadé qu'elle révolutionnera le nettoyage des sols et permettra une expérience de nettoyage à la maison plus pratique et amusante », a ajouté Frank Wang.

Les aspirateurs Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max et H11 devraient être disponibles sur AliExpress en octobre. D'autres informations seront fournies ultérieurement.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante. Portée par sa vision de simplifier la vie des usagers grâce à la technologie, elle s'est spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents. Suivez l'entreprise sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599678/image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology