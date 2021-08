Dreame Technology rewolucjonizuje tradycyjne metody czyszczenia podłóg

Odkurzacze do sprzątania na sucho i mokro Dreame H11 Max i Dreame H11 zasysają każdy bród napotkany na swojej drodze za jednym pociągnięciem. Odkurzacze H11 i H11 Max skutecznie poradzą sobie ze śladami po błocie, włosami, okruchami po śniadaniu, ziarenkami kawy, wyschniętymi plamami po ketchupie, rozlanymi płynami czy klejącą się owsianką, a nawet spaghetti.

Urządzenia Dream dysponują innowacyjną konstrukcją, w której zastosowano dwa oddzielne zbiorniki. Zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml nieprzerwanie spryskuje rolkową szczotkę roztworem wody i środka piorącego, a wewnętrzny system filtrów równocześnie odprowadza brudną wodę do zbiornika o pojemności 500 ml, zapewniając czystość szczotki i podłogi. Poza automatycznym czyszczeniem szczotki w czasie rzeczywistym warto wypróbować tryb czyszczenia głębokiego, w którym po odstawieniu na stację ładująca rolka podlega dokładnemu czyszczeniu i szybkiemu suszeniu, dzięki czemu czynności tych nie trzeba wykonywać ręcznie.

Wśród innych atutów odkurzaczy Dreame z serii H11 należy wymienić inteligencję i wygodę. Inteligentny wyświetlacz LED i asystent głosowy dostarczają przejrzyste i precyzyjne wskazówki dotyczące obsługi urządzenia i określonych jego funkcji. Pomoc ta może być przydatna zwłaszcza dla starszych osób. Dzięki zwrotności i automatycznemu napędowi odkurzacze płynnie poruszają się po podłodze.

Urządzenia Dreame H11 Max to również dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu (36 min.), co pozwala na wyczyszczenie powierzchni do 200 m2 za jednym razem. Jest to możliwe dzięki automatycznej regulacji mocy ssania w oparciu o inteligentne wyczuwanie obecności brudu.

„Odkurzacze z serii Dreame H11 to idealne połączenie różnych funkcji, które moim zdaniem zmieni oblicze sprzątania domu, sprawiając, że czynność ta będzie wygodniejsza i przyjemniejsza" – dodał Frank.

Odkurzacze Dreame H11 Max i H11 do prania na sucho i mokro trafią do sprzedaży na platformie AliExpress w październiku. Więcej informacji wkrótce.

Dreame Technology

Założona w 2015 r. firma Dreame Technology to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Realizuje ona misję poprawy jakości życia ludzi na całym świecie poprzez technologię. Śledź nas na Facebooku , Instagramie i Twitterze Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.dreame-technology.com .

