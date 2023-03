Dreame Technology rozpoczyna kampanię promocyjną z okazji wiosennych porządków

BERLIN, 27 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- W dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r., Dreame Technology startuje z kampanią promocyjną z okazji wiosennych porządków obejmującą wybrane produkty dla klientów z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Klienci zyskają okazję do nabycia następujących produktów w korzystnych cenach:

1. L10s Ultra

Dreame Technology Launches Spring Cleaning Promotion Campaign

Kompleksowe doświadczenia płynące ze sprzątania: bez użycia rąk

Od zbierania kurzu po czyszczenie podłogi na sucho i mokro - L10s Ultra zapewnia szeroką gamę doświadczeń płynących ze sprzątania, całkowicie bez użycia rąk. A wszystko to bez ograniczania parametrów tego małego, zwinnego robota sprzątającego, który charakteryzuje się niesamowitą mocą ssania na poziomie 5300 Pa.

Automatyczne wykrywanie dywanu

Obawiasz się, że dywan będzie przeszkodą dla robota? Bez obaw. L10s Ultra wyposażono w specjalny system wykrywania dywanów, który po aktywacji podnosi mopa, co pozwoli temu urządzeniu dostać się na powierzchnię dywanu bez potrzeby interwencji człowieka.

Trwały pojemnik na czystą wodę o pojemności 2,5 litra

Robot sprzątający L10s Ultra charakteryzuje się ponadto wysoką wytrzymałością i trwałością jeżeli chodzi o czyszczenie podłóg twardych, dzięki automatycznie napełniającemu się, dużemu pojemnikowi o pojemności 2,5 l w połączeniu z dwoma mopami obrotowymi, które zapewniają podwójne działanie i celowane czyszczenie pozwalające na usunięcie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń.

System automatycznego czyszczenia dla większej wygody

Klienci nie będą musieli już martwić się o czyszczenie L10s Ultra, dzięki wbudowanemu systemowi automatycznego czyszczenia, który umożliwia automatyczne wypranie mopów i wypłukanie ich dzięki funkcji ruchu obrotowego poprzedzającej suszenie gorącym powietrzem.

H12 Pro

Wzornictwo pozwalające na czyszczenie od krawędzi do krawędzi

H12 Pro jest marzeniem każdej osoby dbającej o dom, jeśli chodzi o wyczyszczenie każdego kąta i każdej szczeliny. Dzięki udoskonalonej obrotowej szczotce umożliwiającej czyszczenie od krawędzi do krawędzi, H-12 Pro może z łatwością poradzić sobie z trudno dostępnymi miejscami, od listew przypodłogowych po niedostępne rogi.

System automatycznego czyszczenia utrzymuje mopy w dobrym stanie i w czystości

Po skończeniu sprzątania, po prostu umieść odkurzacz H12 Pro w stacji dokującej z włączoną funkcją wycierania, co uruchomi nawiew gorącego powietrza o temperaturze ok. 55 stopni i umożliwi wysuszenie szczotki w celu zapobieżenia wystąpieniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu wilgoci.

Długi czas sprzątania

Akumulator o pojemności 4000 mAh zapewnia ponad pół godziny pracy przy jednym naładowaniu. Dodając do tego zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml, klienci zyskają dłuższy czas sprzątania bez przerwy.

Sprzątanie staje się łatwe

H12 Pro eliminuje potrzebę sprzątania domu, który wymaga intensywnego szorowania i dużej mocy ssania, usuwając zabrudzenia, kurz, resztki, włosy, rozlane płyny i nie tylko. Bezszczotkowy silnik o dużej prędkości wyciera podłogę 520 razy na minutę, szybko usuwając nieporządek bez żadnego wysiłku. Rolka szczotki również czerpie z mocy silnika, wspomagając przesuwanie się po powierzchniach ze względną łatwością.

D10s Plus

Zaprojektowany z myślą o zwierzęcej sierści

Ten uniwersalny robot sprzątający cały dom jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych rodzin ze zwierzętami domowymi. Wyposażona w moc ssania na poziomie 5000 Pa, gumowa szczotka bez włosia dociera w głąb dywanów, aby wychwycić głęboko osadzony kurz; zbiera zabrudzenia z podłóg twardych oraz ma specjalną funkcję rozplątywania włosów dla dokładnego czyszczenia bez wysiłku.

Sprzątanie jest w dobrych rękach

Akumulator o pojemności 5200 mAh pozwala na 280 minut nieprzerwanej pracy urządzenia. Klienci nie będą się również musieli przejmować ładowaniem. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, D10s Plus wraca do stacji dokującej i po naładowaniu rozpoczyna sprzątanie w miejscu, w którym przerwał.

D10s Plus również automatycznie pozbywa się zabrudzeń umieszczając je w pojemnym, czterolitrowym worku, co zapewnia do 65 dni sprzątania bez zmartwień.

Inteligentne sprzątanie

D10s wyposażony jest w zaawansowane mapowanie laserowe LDS w celu zarejestrowania układu mieszkania, co pomaga w łatwym przemieszczaniu się po pokojach, omijaniu przeszkód i umożliwia większy zakres sprzątania szytego na miarę. W oparciu o możliwości sztucznej inteligencji, LDS również rekomenduje rozwiązania dostosowane do twojego domu i nie będzie musiał dokonywać ponownej orientacji dzięki szybkiemu mapowaniu.

Informacje o możliwości zakupu

Aby skorzystać z promocji i zasięgnąć szczegółowych informacji, odwiedź odpowiednią stronę sklepu Dreame:

Niemiecki sklep Dreame

Francuski sklep Dreame

Włoski sklep Dreame

Hiszpański sklep Dreame

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2017 roku, to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Wizją firmy jest poprawa jakości życia dzięki technologii. Profil firmy można śledzić na: Facebooku , Instagramie i Twitterze . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://global.dreametech.com/.

