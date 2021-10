Dreame Technology wprowadza na rynek najwyższej jakości samoczyszczącego robota odkurzającego i myjącego

Tradycyjne roboty odkurzające mają trudności z usuwaniem mokrych lub zaschniętych zabrudzeń z twardych podłóg. Zbieranie kurzu i zanieczyszczeń z podłóg i dywanów oraz wycieranie brudu i rozlanych płynów z twardych podłoży wymaga zastosowania różnych metod sprzątania przez różne roboty, co skutkuje koniecznością korzystania z robota odkurzającego do odkurzania i robota czyszczącego do mycia.

Ponadto czyszczenie i suszenie mopów stanowi poważny problem w przypadku stosowania wielu robotów myjących. Demontaż, szorowanie, wyżymanie i suszenie na powietrzu wymagają znacznych nakładów czasu i pracy. Suszenie mopów na wolnym powietrzu jest szczególnie ważne, ponieważ wilgotne tkaniny są pożywką dla bakterii i łatwo pleśnieją.

Dzięki funkcji odkurzania i mycia 2 w 1, a także licznym trybom czyszczenia zarówno dywanów, jak i twardych podłóg Dreame W10 z łatwością radzi sobie z mokrymi zabrudzeniami, zaschniętym brudem i przyschniętymi plamami. Dodatkowo zaraz po zakończeniu sprzątania mopy są automatycznie myte, oczyszczane i suszone gorącym powietrzem, dzięki czemu są czyste i świeże do następnej sesji sprzątania.

Dreame W10 posiada również szereg imponujących funkcji. Dwa oddzielne zbiorniki na wodę o pojemności 4l – jeden na czystą, drugi na brudną wodę – umożliwiają dłuższe okresy sprzątania bez konieczności manualnej ingerencji. Dzięki procesowi szybkiego czyszczenia, umożliwiającemu płukanie i szorowanie zabrudzonych nakładek na mopy podczas sprzątania podłogi są zawsze myte czystą wodą.

W10 aktualizuje również mapę swojego otoczenia 12x szybciej niż było to dotychczas możliwe dzięki zmodernizowanemu systemowi nawigacji SLAM opartemu na LiDAR. System ten precyzyjnie odwzorowuje pomieszczenia nawet w ciemności, tworzy systematyczne ścieżki sprzątania i może zapamiętać do 3 różnych planów pięter. Akumulator o zwiększonej pojemności umożliwia sprzątanie do 300 m² na jednym ładowaniu.

„W10 rozwiązuje to, co naszym zdaniem jest jednym z największych problemów związanych z robotami sprzątającymi. Dzięki temu, że urządzenie wyróżnia się połączeniem funkcji odkurzania, mycia i samooczyszczania, udało nam się to osiągnąć. W szczególności automatyczne mycie i suszenie mopa zdecydowanie wyróżnia W10, eliminując tym samym liczne zagrożenia dla zdrowia oraz konieczność ręcznego sprzątania" – powiedział Frank Wang, dyrektor ds. marketingu międzynarodowego w Dreame Technology.

Samoczyszczący robot odkurzający i mop Dreame W10 będzie dostępny na platformie Amazon w USA już 5 grudnia. Więcej informacji na ten temat już wkrótce.

Akcja sprzedażowa AliExpress 11.11

Firma Dreame ogłosiła również akcję wyprzedaży w dniach 11 i 12 listopada, aby uczcić listopadowe święto zakupów. Produktami, które będą dostępne na AliExpress są bezprzewodowe odkurzacze pionowe, odkurzacze do pracy na sucho i mokro oraz odkurzacze automatyczne.

Prezentowane odkurzacze to Dreame V9, V10, T10, T20 i T30. Wszechstronne odkurzacze drążkowe wyposażone są w funkcję silnego ssania, wielowarstwowe filtrowanie, wydłużony czas pracy oraz różnorodne przystawki i będą dostępne na wyprzedaży z ponad 45-procentową zniżką.

W ofercie znajdą się również nowe odkurzacze do pracy na sucho i mokro z serii H. Modele H11 i H11 Max posiadają zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml, zbiornik na brudną wodę o pojemności 500 ml, tryb samoczyszczenia po jednym naciśnięciu przycisku, intuicyjny ekran LED oraz inteligentne komunikaty głosowe. Model H11 Max oferuje jednak dłuższy czas pracy, zaawansowany czujnik zanieczyszczeń oraz automatyczną regulację siły ssania. Oba produkty będą dostępne w sprzedaży taniej o ponad 30%.

Przecenione zostaną również najpopularniejsze roboty odkurzające Dreame - L10 Pro i Z10 Pro. Oba urządzenia posiadają funkcję odkurzania i mycia 2 w 1, wyposażone są w ssanie 4000Pa, nawigację LiDAR, wzmocnienie ssania na dywanie oraz szczotki antysplątaniowe. Z10 Pro posiada dodatkowo funkcję automatycznego opróżniania, która automatycznie usuwa brud i kurz do 4L worka znajdującego się w stacji dokującej. Oba odkurzacze-roboty będą w sprzedaży w cenach niższych o 40-45%.

Oferta jest dostępna wyłącznie na AliExpress i będzie trwała tylko 11 i 12 listopada.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2015 r., jest przedsiębiorstwem oferującym innowacyjne produkty konsumenckie skoncentrowanym na inteligentnych urządzeniach sprzątających. Realizuje ona misję poprawy jakości życia dzięki technologii. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.dreame-technology.com .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1667647/Dreame_Technology_release_a_premium_self_cleaning_robot_vacuum_mop.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1667648/Dreame_11_11_sales_event_AliExpress.jpg

SOURCE Dreame Technology