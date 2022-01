Drei neue Berater bei Heidrick & Struggles in Europa

LONDON, 28. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im November und Dezember 2021 drei neue Berater*innen bei Heidrick Consulting in Europa eingestellt.

„Während die Unternehmen weiterhin die Herausforderungen einer komplexen Geschäftslandschaft bewältigen müssen, konzentrieren sie sich darauf, die richtigen Führungskräfte einzustellen, um ihre Strategien voranzubringen", erklärte Claire Skinner, Regionalleiterin für Europa und Afrika. „Christoph und Sebastian bringen Expertise im weltweiten Aufbau von Teams mit, die unsere Kunden bei der Entwicklung von Führungsteams unterstützen, um ihren langfristigen Erfolg sicherzustellen."

Dr. Christoph Themel tritt Heidrick & Struggles als Partner in den Büros in London und Düsseldorf bei und bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung beim Aufbau von geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Teams für die Life-Sciences-Branche weltweit mit, insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit mit multinationalen Kunden. Er berät Mandant*innen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Tiergesundheit und Medizintechnik in den Bereichen Nachfolge auf Führungsebene, Förderung von hochrangigen Mitarbeitern und Organisationsstrategie. Vor seiner Tätigkeit bei Heidrick & Struggles war Christoph Themel Partner bei einer Firmenberatung für Führungskräfte, die sich auf Life Sciences spezialisiert hat.

Sebastian Holmer wird Leiter des Münchener Büros von Heidrick & Struggles und bringt über 10 Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation mit. Er hilft etablierten und schnell wachsenden Unternehmen, ihre digitale Präsenz zu stärken, insbesondere in verbraucherorientierten Märkten, und unterstützt internationale Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften bei der Skalierung ihrer Portfoliounternehmen. Vor seinem Wechsel zu Heidrick & Struggles war Holmer für eine andere Firma im Bereich Managementberatung und Führungskräftevermittlung tätig.

„Unternehmen, die die Vorstandsdynamik und den Zweck und die Rolle von Vorständen bei der Motivation und Vereinigung eines Unternehmens erkennen, können die langfristige Leistung erheblich beeinflussen", erklärte Dustin Seale, Managing Partner von Heidrick Consulting in Europa. „Auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung berät Janina Vorstände und Top-Management-Teams strategisch und leitet zudem weltweite Projekte im Veränderungsmanagement, die die Leistung und Effektivität unserer Kunden erheblich verbessern werden."

Janina Johannsen kam als Beratungspartnerin im Frankfurter Büro zu Heidrick & Struggles und konzentriert sich auf Führungskräfte- und Top-Management-Bewertung und -Entwicklung, CEO-Nachfolgeplanung und Vorstandseffektivität. In den vergangenen zehn Jahren hat Janina Johannsen mit Kunden in einer Vielzahl von Industriesegmenten zusammengearbeitet, darunter Finanzdienstleistungen, Chemie, Life Sciences, Automotive, Einzelhandel, FMCG (Warenrotation) und professionelle Dienstleistungen. Sie bringt fundiertes Fachwissen im Bereich Konfliktlösung mit und hilft ihren Kunden, große Herausforderungen im Team oder im Unternehmen zu lösen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als parlamentarische Beraterin im Europäischen Parlament in Brüssel, nachdem sie Positionen in der NATO und im Rat der Europäischen Union innehatte. Anschließend arbeitete sie für ein internationales Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time®. www.heidrick.com

