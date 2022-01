Trois nouveaux consultants rejoignent Heidrick & Struggles en Europe

LONDRES, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs de conseils en matière de leadership international et de solutions de talents à la demande, a ajouté trois nouveaux consultants en Europe en novembre et décembre 2021.

« Alors que les entreprises continuent de relever les défis d'un paysage commercial complexe, les organisations s'attachent à recruter les bons leaders pour faire avancer leurs stratégies », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale, Europe et Afrique. « Christoph et Sebastian apportent une expertise dans la constitution d'équipes à l'échelle mondiale qui soutiendra nos clients dans le développement d'équipes de direction pour assurer un succès à long terme. »

Le Dr Christoph Themel a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé dans les bureaux de Londres et de Düsseldorf, apportant plus de 16 ans d'expérience dans la constitution d'équipes dirigeantes et non dirigeantes pour le secteur des sciences de la vie à l'échelle mondiale, avec un accent particulier sur les partenariats avec des clients multinationaux. Il guide les clients dans le choix de nouveaux cadres dirigeants, le développement des cadres supérieurs et la stratégie organisationnelle dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie, de la santé animale et de la technologie médicale. Avant de rejoindre Heidrick & Struggles, Christoph était associé d'un cabinet de recrutement de cadres dédié aux sciences de la vie.

Sebastian Holmer a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur au bureau de Munich, apportant plus de 10 ans d'expérience dans la transformation numérique. Il aide les organisations établies et à croissance rapide à renforcer leur empreinte numérique, en particulier sur les marchés destinés aux consommateurs, et soutient les sociétés internationales de capital-investissement et de capital-risque pour faire évoluer les entreprises de leur portefeuille. Avant de rejoindre Heidrick & Struggles, Sebastian a travaillé pour un autre cabinet de conseil en gestion et en recherche de cadres.

« Les entreprises qui comprennent la dynamique du conseil d'administration et l'objectif et le rôle que jouent les conseils pour motiver et unifier une organisation peuvent avoir un impact significatif sur les performances à long terme », a déclaré Dustin Seale, associé directeur de Heidrick Consulting en Europe. « S'appuyant sur une riche expérience, Janina fournit des conseils stratégiques aux conseils d'administration et aux équipes de direction, tout en menant des projets de gestion du changement à l'échelle mondiale qui amélioreront considérablement les performances et l'efficacité de nos clients. »

Janina Johannsen a rejoint Heidrick & Struggles en tant que partenaire de conseil au bureau de Francfort, se concentrant sur les évaluations et le développement des cadres supérieurs et des dirigeants, la planification de la succession des PDG et l'efficacité des conseils d'administration. Au cours des dix dernières années, Janina a travaillé avec des clients dans divers secteurs d'activité, notamment les services financiers, la chimie, les sciences de la vie, l'automobile, la vente au détail, les produits de grande consommation et les services professionnels. Elle apporte une expertise approfondie dans le domaine de la résolution des conflits, en aidant ses clients à résoudre des défis exigeants en matière d'équipe ou d'organisation. Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant que conseillère parlementaire au Parlement européen à Bruxelles, après avoir occupé des postes à l'OTAN et au Conseil de l'UE. Elle a ensuite travaillé pour une entreprise internationale de défense et d'aérospatiale.

