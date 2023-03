Dress for Success®發起年度最大規模盛事，於世界各地展開「你的時刻，她的力量」活動慶祝全球女性領袖

該活動會在三月份持續進行,並向所有劃時代的企業高層與媒體菁英致敬,他們正在引領社會的經濟變革。

紐約2023年3月3日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide是為全球婦女提供就業資源並享譽國際的非營利組織,於今日發起年度最大規模活動, 「你的時刻,她的力量」。

為慶祝三月份的國際婦女節和婦女歷史月, 「你的時刻,她的力量」 活動向多元開創的女性領袖致敬,包括企業高層和媒體菁英人士。該活動旨在為創新的免費計劃籌募資金,藉由體驗員工的工作場所,以促進企業合作夥伴的參與和支持,同時讓人們能更深刻地體會每一塊錢的捐贈,能讓Dress for Success為婦女生活帶來多大的積極影響。

自疫情爆發的三年以來,仍有極多婦女遭受地緣政治和經濟動盪的持續影響。對於Dress for Success所關注與支持的婦女而言,引領社會經濟變革的需求從未如此迫切。

Dress for Worldwide的行政總裁Michele C. Meyer-Shipp說道:「這項活動的力量,正是那些備受讚譽且與Dress for Success使命並肩的強大女性和公司企業。這些人的聲音和領導力正在幫助全球婦女扭轉無數困境。我們對其表達由衷感謝,包括所有支持我們承諾,讓我們能夠幫助女性個人和專業發展的人們。」

今年的獲獎者包括美國廣播公司的「The View」共同主持人,同時三次獲得艾美獎的法律記者 Sunny Hostin ;Spotify全球平等與影響力負責人 Elizabeth Nieto;以及MSNBC的「The ReidOut」主持人 Joy Reid。

與活動同步進行的還有一個名為「Power Shift」的五集播客系列。 該節目由Dress for Success Worldwide的行政總裁Michele C. Meyer-Shipp主持,該系列的亮點是獲獎者與全球客戶大使之間意蘊深遠的對談。 劇集會在三月份的每週五播出,主題涵蓋當今婦女至關重要的五個方面:自主、權力、韌性、勇氣和社群。Power Shift是由Chart Industries所贊助。

該項活動得以圓滿實現,歸功於2023年主要贊助商的慷慨支持,包括: Arm & Hammer Laundry、Danone、Experian、FedEx、Scotiabank和Sonobello。

Dress for Success Worldwide感謝2023年獲獎者和Power Spotlight合作夥伴,包括: The Adecco Group US Foundation、AllianceBernstein、Arm & Hammer Laundry、Capital One、ClearEdge Marketing、Cushman & Wakefield、Dallas Mavericks、Danone、Experian、FedEx、Mielle Organics、MSNBC、Publicis Groupe、Scotiabank、Spotify、State Street Global Advisors、Trivium Packaging、Ulta、Verizon Wireless以及The View。

關於Dress for Success:

Dress for Success是一家全球性的非營利組織,藉由多元且密集的支持、發展工具和專業衣著,幫助婦女在工作和生活中蓬勃發展,實現經濟獨立。

25年來,該組織提供包括職業發展、工作技能準備、師徒制和指導、理財教育和專業衣著等眾多計畫,在24個國家幫助超過130萬名女性實現經濟獨立。

