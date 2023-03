年度最大活动致敬女性领导者

在整个三月份,该活动将持续表彰引领社会经济变革的开拓性高管和媒体名人。

纽约2023年3月2日 /美通社/ -- 全球领先的非营利女性就业资源Dress for Success® Worldwide今天启动了其年度最盛大的活动——" 您的时刻,她的实力(Your Hour, Her Power)"。

在整个三月,在庆祝国际妇女节和妇女历史月 "您的时刻,她的实力" 活动期间,其将表彰从高管到媒体名人的多元化、开拓性女性领导者。这项活动旨在为创新的免费计划筹集资金,通过员工工作场所体验吸引企业合作伙伴,并提高人们的认识:每一美元都将对Dress for Success所服务的女性生活产生积极影响。

新冠疫情爆发三年后,女性仍然不成比例地面临着持续的地缘政治和经济动荡等影响。对于Dress For Success所服务的女性来说,实现社会经济变革的需求从未像现在这样强烈。

Dress For Success Worldwide首席执行官Michele C. Meyer-Shipp表示:"这项活动的力量与那些知名的有影响力的女性和公司一样强大,并与Dress for Success使命保持一致。她们的声音和领导力正在帮助扭转全球女性面临的无数挑战。我们感谢他们,也感谢所有支持我们帮助女性个人和职业发展的承诺的人们。"

今年的获奖者包括ABC的《观点》联合主持人和三次获得艾美奖的法律记者 Sunny Hostin、 Spotify的全球公平和影响力主管 Elizabeth Nieto 以及MSNBC的《ReidOut》主持人 Joy Reid 。

伴随着此次活动发布的是一部五集播客系列片《Power Shift》。 该系列片由Dress for Success Worldwide首席执行官Michele C. Meyer-Shipp主持,在引人入胜的对话中重点介绍了部分获奖者和全球客户大使。 这些剧集将于三月份每个星期五播出,主题对当今女性至关重要:能力、权力、复原力、勇气和社区。《Power Shift》由Chart Industries赞助。

此次活动的成功举办得益于以下2023年主要赞助商的慷慨支持:Arm & Hammer Laundry、Danone、Experian、FedEx、Scotiabank和Sonobello。

活动网站链接。

Dress for Success Worldwide衷心感谢2023年获奖者和Power Spotlight合作伙伴:Adecco Group US Foundation、AllianceBernstein、Arm & Hammer Laundry、Capital One、ClearEdge Marketing、Cushman & WakeField、 Dallas Mavericks、Danone Experian FedEx、Mielle Organics、MSNBC、Publicis Groupe、Scotiabank、Spotify、State Street Global Advisors、Trivium Packaging、Ulta、Verizon Wireless和The View。

关于Dress for Success:

Dress for Success是一家全球性非营利组织,通过提供一个由各种支持、开发工具和职业着装组成的网络来帮助女性在工作和生活中茁壮成长,让女性能够实现经济独立。

25年来,该组织通过提供各种方案,包括职业发展、职业技能准备、指导和辅导、金融教育和职业着装,帮助24个国家的130多万妇女实现了经济独立。

