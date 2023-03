Dress for Success® Worldwide celebra a las mujeres líderes a nivel mundial mientras lanza su mayor campaña del año, Your Hour, Her Power®

Durante marzo, la campaña rendirá homenaje a ejecutivas pioneras de alto nivel y estrellas de los medios que marcan el inicio del cambio socioeconómico.

NUEVA YORK, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success® Worldwide, el recurso mundial líder sin fines de lucro para el empleo de las mujeres, lanzó hoy su mayor campaña del año, Your Hour, Her Power.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer durante todo el mes de marzo, Your Hour, Her Power rinde homenaje a mujeres líderes diversas y pioneras, desde ejecutivas de alto nivel hasta estrellas de los medios. La campaña recauda fondos para programas innovadores y sin cargos, involucra a socios corporativos a través de experiencias para empleadas en el lugar de trabajo e impulsa la concientización de que cada dólar ejerce un impacto positivo en la vida de las mujeres a las que Dress for Success presta servicios.

Tres años después de la pandemia, las mujeres aún enfrentan de manera desproporcionada los efectos de los continuos disturbios geopolíticos y económicos. Para las mujeres que Dress For Success atiende, la necesidad de impulsar el cambio socioeconómico nunca ha sido mayor.

Michele C. Meyer-Shipp, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide, comenta: "El poder de esta campaña es igual a las poderosas mujeres y empresas que se celebran y alinean con la misión de Dress for Success. Sus voces y su liderazgo están ayudando a generar un cambio en la infinidad de desafíos que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Estamos agradecidos con ellas y con todos los que apoyan nuestro compromiso de ayudar a las mujeres a desarrollarse personal y profesionalmente".

Entre las homenajeadas de este año se encuentran la periodista jurídica, coanfitriona de "The View" de ABC y tres veces ganadora del Emmy Sunny Hostin; la directora global de Equidad e Impacto de Spotify Elizabeth Nieto; y la anfitriona de "The ReidOut" de MSNBC Joy Reid.

"Power Shift", una serie de podcast de cinco episodios, complementa la campaña. Presentada por Michele C. Meyer-Shipp, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide, la serie destaca a algunas homenajeadas y embajadoras globales de clientes en interesantes conversaciones. Los episodios se emitirán cada viernes en marzo, con temas que son de importancia crítica para las mujeres hoy en día: agencia, poder, resiliencia, coraje y comunidad. Power Shift está patrocinada por Chart Industries.

Esta campaña es posible gracias al generoso apoyo de los patrocinadores principales de 2023: Arm & Hammer Laundry, Danone, Experian, FedEx, Scotiabank y Sonobello.

ENLACE al sitio web de la campaña.

Dress for Success Worldwide agradece a sus homenajeadas y a sus socios Power Spotlight 2023: The Adecco Group US Foundation, AllianceBernstein, Arm & Hammer Laundry, Capital One, ClearEdge Marketing, Cushman & Wakefield, Dallas Mavericks, Danone, Experian, FedEx, Mielle Organics, MSNBC, Publicis Groupe, Scotiabank, Spotify, State Street Global Advisors, Trivium Packaging, Ulta, Verizon Wireless y The View.

Acerca de Dress for Success:

Dress for Success es una organización mundial sin fines de lucro que empodera a las mujeres para que logren su independencia económica al ofrecerles una red de apoyo, herramientas de desarrollo y vestimenta profesional para ayudarlas a prosperar en el trabajo y en la vida.

Durante más de 25 años, la organización ha ayudado a más de 1.3 millones de mujeres en 24 países a lograr la independencia económica al ofrecer un sinnúmero de programas, entre los que se incluyen desarrollo profesional, preparación para el trabajo, mentoría y capacitación, educación financiera y vestimenta profesional.

