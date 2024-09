Dress for Success®, organización sin fines de lucro líder mundial en el empleo y el empoderamiento de las mujeres, organiza almuerzo anual Women Who Inspire en la ciudad de Nueva York

Jessica Berman, comisionada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), se unirá a un interesante chat sobre liderar generando confianza, avanzar en nuestras carreras y como ser la jugadora más valiosa de cualquier equipo.

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Dress for Success® Worldwide anunció hoy que organizará su evento anual en la ciudad de Nueva York, Women Who Inspire, el 26 de septiembre de 2024. Este año, Women Who Inspire incluye un almuerzo, networking, subasta y charla, y unirá a ejecutivos corporativos, visionarios líderes de opinión, influencers y 12 de nuestras embajadoras para honrar y celebrar a las 70,000 mujeres que Dress for Success y sus 136 afiliadas a nivel mundial apoyan anualmente.

La invitada de honor, Jessica Berman, comisionada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés), participará en una poderosa conversación sobre cómo cambiar y pensar en grande en nuestro panorama laboral posterior a la pandemia COVID-19 y la importancia de que las mujeres compartan historias de perseverancia y éxito para inspirar a otras mujeres a generar un cambio positivo.

"A medida que celebramos el progreso femenino, a nivel mundial las mujeres continúan enfrentando nuevas barreras para la independencia económica que requieren soluciones innovadoras, que redefinan sus trayectorias profesionales y alcancen su máximo potencial", dijo Michele C. Meyer-Shipp, CEO de Dress for Success Worldwide. "Durante 26 años, Dress for Success ha apoyado a más de 1,3 millones de mujeres desempleadas y subempleadas en su búsqueda de independencia económica, y estamos encantadas de trabajar con Jessica Berman, una líder transformadora y pionera en el deporte femenino, para ayudarnos a explorar estos importantes temas y compartir innovadoras ideas".

Women Who Inspire forma parte del esfuerzo anual de recaudación de fondos de la organización para apoyar a sus afiliadas globales para que estas continúen ofreciendo programas sin cargo, redes de mujeres profesionales en persona y virtuales, tutoría, educación financiera y servicios de indumentaria profesional.

En esta oportunidad, Women Who Inspire es posible gracias al generoso apoyo de nuestros socios corporativos: GEICO, Adrianna Papell, AGEbeautiful/Zotos, AllianceBernstein, Benefit Cosmetics, Knitwell Group, Robert Half, The Davis Standard, TJ Maxx y Ulta Beauty. Además del apoyo financiero, TJ Maxx, socio de Dress for Success desde hace mucho tiempo, vestirá a las embajadoras de Dress for Success. Gracias también a nuestro media partner SHE Media..

Acerca de Dress for Success: Dress for Success es la organización sin fines de lucro líder a nivel mundial para mujeres desempleadas y subempleadas. Ya sea que se trate de orientación profesional y preparación profesional, mejora y actualización de habilidades, creación de redes y comunidad, o estilo y vestimenta profesional, Dress for Success garantiza que las mujeres obtengan las herramientas que necesitan para tener éxito en el trabajo y en la vida. Vestirse para el éxito genera confianza y determinación de adentro hacia afuera.

Acerca de la Liga Nacional de Fútbol Femenino: La Liga Nacional de Fútbol Femenino es la principal liga de fútbol profesional femenino del mundo, con jugadoras de equipos nacionales de todo el globo. Los 15 clubes de la liga son Angel City FC, Bay FC, Boston, Chicago Red Stars, Houston Dash, Kansas City Current, NJ/NY Gotham FC, North Carolina Courage, Orlando Pride, Portland Thorns FC, Racing Louisville FC, San Diego Wave FC, Seattle Reign FC, Utah Royals FC y Washington Spirit.

