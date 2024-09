全球领先的女性就业和赋权非营利组织Dress for Success ® Worldwide在纽约市举办激发女性灵感的午餐会

全国女子足球联盟( NWSL )专员杰西卡•伯曼(Jessica Berman )加入炉边谈话,倡导自己克服生活和职业挑战,通过建立信任来领先的,并成为任何球队中最有价值的球员。



纽约2024年9月19日 /美通社/ -- Dress for Success ® Worldwide今天宣布,该公司将于2024年9月26日在纽约市举办年度午餐会“Women Who Inspire”。 今年的多方面活动包括午餐会、人脉交流、无声拍卖和炉边聊天;并将汇集企业高管、有远见的思想领袖、媒体影响者和该组织的12位全球大使,以表彰和庆祝7万名女性的Dress for Success及其每年在全球支持的136家分支机构。

全国女子足球联盟( NWSL )专员杰西卡•伯曼( Jessica Berman )将进行一场强有力的对话,讨论在疫情后的工作环境中转向和思考,以及女性分享奋斗和成功的故事以帮助激励其他女性创造积极变化的重要性。

Dress for Success Worldwide首席执行官Michele C. Meyer-Shipp表示: “在我们庆祝进步的同时,全球女性继续面临新的经济独立障碍,这些障碍要求她们接受创新的解决方案,重新定义自己的职业道路,并实现和发挥其全部潜力。” “26年来, Dress for Success为130多万失业和就业不足的女性寻求经济独立提供了支持,我们很高兴能与女子体育领域的变革型领导者和开拓性高管Jessica Berman合作,帮助我们探索这些重要话题,并分享她开创性的个人见解。”

Women Who Inspire Luncheon是该组织年度全球筹款活动的一部分,旨在支持其全球分支机构继续提供免费职业规划、面对面和虚拟专业女性网络、指导、金融教育和专业服装服务,帮助女性实现经济自立。

今年的Women Who Inspire午餐会得到了我们的企业合作伙伴的慷慨支持: GEICO、Adrianna Papell、AGEbeautiful/Zotos、AllianceBernstein、Benefit Cosmetics、Knitwell Group、Robert Half、The Davis Standard、TJ Maxx和Ulta Beauty。 除了经济支持外, Dress for Success的长期合作伙伴TJ Maxx还将为Dress for Success全球大使和代表与会者提供专业造型。 感谢我们的媒体合作伙伴SHE Media的长期支持。

关于Dress for Success : Dress for Success是全球领先的非营利性就业资源,面向失业和就业不足的女性。 无论是职业指导和工作技能准备、技能提升和再培训、提供网络和社区,还是造型和专业服装, Dress for Success都能确保女性获得在工作和生活中取得成功所需的工具。 Dress for Success从内到外建立信心和决心。

关于全国女子足球联赛: 全国女子足球联赛是世界上首屈一指的女子职业足球联赛,由来自世界各地的国家队球员组成。 联盟的15个俱乐部是天使城足球俱乐部、湾足球俱乐部、波士顿足球俱乐部、芝加哥红星足球俱乐部、休斯顿达什足球俱乐部、堪萨斯城潮流足球俱乐部、新泽西/纽约高谭足球俱乐部、北卡罗来纳勇气足球俱乐部、奥兰多骄傲足球俱乐部、波特兰荆棘足球俱乐部、赛车路易斯维尔足球俱乐部、圣地亚哥波浪足球俱乐部、西雅图君主足球俱乐部、犹他皇家足球俱乐部和

Dress for Success® Worldwide