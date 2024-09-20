全球領先的女性就業和賦權非牟利機構 Dress for Success® Worldwide，在紐約市舉辦 Women Who Inspire 午餐會

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Dress for Success® Worldwide

Sep 20, 2024, 09:46 ET

全美女子足球聯盟 (NWSL) 總監 Jessica Berman 將參加爐邊聊天，談論如何在生活和職業挑戰中為自己爭取權益、透過建立信任發揮領導作用，以及成為團隊中最有價值的球員。

紐約, 2024年9月20日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide 今天宣布，將於 2024 年 9 月 26 日在紐約市舉辦 Women Who Inspire 年度午餐會。 今年的活動內容多元，包括午餐會、交流、無聲拍賣和爐畔對談；並將結合企業層主管、有遠見的思想領袖、媒體影響力人士，以及 12 位本組織的全球大使，共同表揚和慶祝 Dress for Success 及其全球 136 間附屬機構每年所支援的 70,000 位女性。

主禮嘉賓、全美女子足球聯盟 (NWSL) 總監 Jessica Berman 將參與一場強而有力的對話，討論在後 COVID 工作環境中的轉向與大思維，以及女性分享奮鬥與成功故事的重要性，以協助激勵其他女性創造積極改變。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Michele C. Meyer-Shipp 表示：「隨著我們慶祝進步，全球婦女繼續面臨經濟獨立的新障礙，這需要她們採取創新的解決方案，重新定義自己的職業路徑，並發揮並充分發揮自己的潛力。26 年來，Dress for Success 一直支持超過 130 萬名失業和就業不足的婦女追求經濟獨立，我們很高興能與 Jessica Berman 攜手合作，她是女性運動領域的轉型領導者和開創先河的領袖，將協助我們探討這些重要主題，並分享她具突破性的真知灼見。」

Women Who Inspire 午餐會是該組織的年度全球籌款工作的一部分，旨在支援其全球附屬機構繼續提供免費職業計劃、面對面和虛擬專業女性網絡、指導、金融教育和專業服裝服務，幫助女性實現經濟自我獨立。

今年的 Women Who Inspire 午餐會，是由我們的企業合作拍檔的慷慨支援所促成：GEICO、Adrianna Papell、AGEbeautiful/Zotos、AllianceBernstein、Benefit Cosmetics、Knitwell Group、Robert Half、The Davis Standard、TJ Maxx 和 Ulta Beauty。除了經濟支援外，Dress for Success 的長期合作拍檔 TJ Maxx 將為 Dress for Success 全球大使及與會代表提供專業造型服務。同時感謝我們的傳媒合作拍檔 SHE Media 的長期支援。

Dress for Success 簡介： Dress for Success 是全球領先的非牟利性就業資源，為失業和未充分就業的女性提供服務。無論是職業指導和工作技能準備、技能提升和重新技能、提供網絡和社區，還是造型和專業服裝，Dress for Success 都可確保女性獲得在工作和生活中成功所需的工具。16Dress for Success，從內而外建立自信和決心。

全美女子足球聯盟 (NWSL) 簡介： 全美女子足球聯盟 (National Women's Soccer League) 是世界上首屈一指的女子職業足球聯賽，由來自世界各地的國家隊球員參加。聯盟的 15 間俱樂部，分別為：天使城、海灣、波士頓、芝加哥紅星、休士頓衝鋒、堪薩斯城潮流、新澤西/紐約哥譚、北卡羅來納勇氣、奧蘭多驕傲、波特蘭荊棘、路易斯維爾競技、聖地牙哥浪潮、西雅圖君主、猶他皇家和華盛頓精神。

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