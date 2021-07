Droit se dote d'un nouveau directeur commercial, Craig Butterworth

NEW YORK, LONDRES et SYDNEY, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Droit, l'entreprise technologique de New York, Londres et Sydney, à l'avant-garde du droit informatique, annonce la nomination de Craig Butterworth au poste de directeur commercial.

Sous la direction de Brock Arnason, fondateur et directeur général, Craig Butterworth se joint à l'équipe de direction de Droit pour diriger les activités commerciales de la société. Basé à Londres avec une responsabilité mondiale, M. Butterworth jouera un rôle crucial dans l'accélération de la croissance de Droit grâce à des partenariats stratégiques renforcés, à des relations élargies avec les clients et à une plus grande notoriété de la marque.

« Nous sommes ravis d'accueillir Craig Butterworth à Droit, a déclaré Brock Arnason. « Notre position unique de leader du marché profitera grandement de la vision de Craig, de son dynamisme commercial et de sa passion pour la transformation numérique. Droit offre la plateforme idéale pour tirer parti de l'expérience approfondie de Craig en matière d'industrie et de technologie afin de faire croître notre entreprise. »

Avant de rejoindre Droit, Craig Butterworth travaillait chez Symphony, où il occupait le poste de directeur mondial des ventes et responsable des comptes. Craig Butterworth compte plus de 20 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, ayant occupé auparavant les postes de responsable des ventes chez RBS, State Street et RBC. De plus, alors qu'il travaillait chez Nomura, Craig Butterworth a lancé et a été responsable à l'échelle mondiale du programme de l'entreprise portant sur les écosystèmes client, une initiative de transformation numérique « front-to-back » couvrant les activités de la société sur les marchés mondiaux. Craig Butterworth a commencé sa carrière chez Goldman Sachs après avoir reçu un baccalauréat ès sciences (BSc Hons) en économie de l'Université de Warwick.

Selon ses propres termes : « Toute stratégie de transformation numérique réussie a besoin d'une technologie qui rend le processus décisionnel réglementaire profondément simple, intelligent, rapide, reproductible, vérifiable et entièrement automatisé. L'aptitude de Droit à fournir une capacité décisionnelle de premier plan deviendra de plus en plus essentielle pour les entreprises souhaitant fournir les plus hauts niveaux de service à la clientèle, tout en respectant les « règles du jeu ». Je crois fermement que Droit est la bonne société au bon moment, et pour cette raison, je ne pourrais être plus heureux de me joindre à Droit dans cette prochaine phase de la croissance de l'entreprise. »

À propos de Droit

Droit est une entreprise technologique basée à New York, Londres et Sydney, à l'avant-garde du droit informatique et de la réglementation dans la finance, ainsi que dans d'autres domaines.

Fondée à la fin de 2012, Droit compte parmi ses clients plusieurs des plus grandes institutions financières du monde. Sa plateforme brevetée et primée, Adept, est en production en direct depuis février 2014, traitant des dizaines de millions d'enquêtes par jour, décidant en temps réel quelles interactions sont légalement autorisées dans le monde entier. Adept est utilisée par les établissements pour évaluer, avec une latence inférieure à la milliseconde, toutes les répercussions réglementaires d'une interaction donnée au sein de leur infrastructure transactionnelle.

Pour plus d'informations, consultez le site droit.tech . Pour obtenir plus d'informations sur les produits de Droit, veuillez communiquer avec [email protected] .

Contact pour les médias :

Sarah Colgrove

Responsable du marketing et des communications

[email protected]

+1-646-504-9739

Related Links

https://droit.tech



SOURCE Droit