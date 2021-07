Craig Butterworth ingressa na Droit como diretor comercial

NOVA YORK, LONDRES e SIDNEY, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Droit, empresa de tecnologia na vanguarda da lei computacional com sede em Nova York, Londres e Sidney, anuncia a nomeação de Craig Butterworth como diretor comercial.

Reportando-se a Brock Arnason, fundador e diretor executivo, Craig se une à equipe executiva da Droit para liderar as atividades comerciais da empresa. Sediado em Londres , com responsabilidade global, o Sr. Butterworth desempenhará um papel fundamental na aceleração do crescimento da Droit por meio do aumento das parcerias estratégicas, da expansão dos relacionamentos com os clientes e da maior conscientização da marca.

"Temos o prazer de receber Craig na Droit", disse Brock Arnason. "Nossa posição única de líder de mercado se beneficiará muito da visão, motivação comercial e paixão de Craig pela transformação digital. A Droit oferece a plataforma perfeita para alavancar a profunda experiência do setor e tecnologia de Craig no crescimento de nossos negócios."

Craig ingressou na Droit vindo da Symphony, onde foi diretor global de Vendas e Gestão de Contas. Craig tem mais de 20 anos de experiência em mercados de capitais, tendo anteriormente exercido cargos de vendas na RBS, State Street e RBC. Além disso, enquanto estava na Nomura, Craig lançou e foi responsável globalmente por seu programa de ecossistema de clientes, uma iniciativa de transformação digital de ponta a ponta que abrange seus negócios de mercados globais. Craig começou sua carreira na Goldman Sachs depois de tornar-se bacharel (com Honras) em economia pela Universidade de Warwick.

Butterworth comentou: "qualquer estratégia de transformação digital de sucesso precisa de tecnologia que torne o ato de tomada de decisão regulatória profundamente simples, inteligente, rápida, repetível, auditável e totalmente automatizada. A capacidade da Droit de oferecer capacidade de tomada de decisões líder de mercado vai se tornar cada vez mais crítica para as empresas fornecerem os mais altos níveis de serviço ao cliente, tudo isso ao mesmo tempo em que se mantêm no lado certo das regras. Acredito firmemente que a Droit é a empresa certa na hora certa e, por isso, não poderia estar mais feliz por ingressar na Droit nesta próxima fase do crescimento da empresa."

Sobre a Droit

A Droit é uma empresa de tecnologia sediada em Nova York, Londres e Sidney na vanguarda da lei computacional e regulamentação dentro de finanças e outros domínios.

Fundada no final de 2012, a Droit conta muitas das maiores instituições financeiras do mundo como seus clientes. Sua premiada plataforma patenteada Adept está em produção ativa desde fevereiro de 2014, processando dezenas de milhões de consultas por dia, decidindo em tempo real quais interações são legalmente permitidas em todo o mundo. A Adept é usada pelas instituições para avaliar, com latência de submilissegundos, as implicações regulatórias completas de qualquer determinada interação em sua infraestrutura transacional.

Para mais informações, visite droit.tech. Para obter mais informações sobre os produtos da Droit, entre em contato com [email protected].

