Druid revela la brecha entre la expectación en torno a la IA y su adopción en las empresas

La realidad de la IA:Los datos de producción de Druid revelan la brecha entre la expectación en torno a la IA y su adopción en las empresas

Este informe, el primero de una serie anual, examina los resultados reales de agentes de IA en directo en los sectores de salud, educación superior, servicios financieros y recursos humanos y TI

LONDRES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Druid AI publicó hoy el Informe de Referencia sobre la Adopción de IA 2026, un análisis basado en datos que examina el comportamiento real de los agentes de IA empresariales a escala de producción. Si bien gran parte del mercado de la IA se basa en la opinión de los directivos y las intenciones futuras, Druid AI revela lo que los usuarios hacen realmente una vez que los agentes de IA se implementan en entornos empresariales reales.

El informe se basa en 15 meses de telemetría de producción anonimizada, desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, en entornos de salud, educación superior, servicios financieros y recursos humanos y TI. Los hallazgos cuestionan varias suposiciones generalizadas sobre dónde se concentra la adopción de la IA empresarial y su valor operativo.

Joseph Kim, consejero delegado de Druid AI, afirmó: «Se han publicado numerosos informes sobre el "estado de la IA" basados en encuestas que reflejan la opinión actual sobre la IA agente. En Druid, pensamos que lo que podría aportar más valor es compartir lo que estos agentes hacen realmente una vez en producción. Tras analizar 15 meses de datos de agentes de IA en cuatro sectores y cientos de clientes empresariales, los patrones sobre lo que funciona y cómo optimizar su funcionamiento son evidentes».

Utilice la demanda de la puerta principal como punto de entrada, luego entre

En los cuatro sectores, la demanda se concentra en un pequeño conjunto de flujos de trabajo de alta frecuencia y de atención al público: servicio al cliente y al alumnado, acceso de pacientes y operaciones en el lugar de trabajo.

En el sector de servicios financieros, tres tipos de flujos de trabajo representan el 90 % del volumen total de producción.

En la educación superior, tres flujos de trabajo impulsan el 92 % del uso.

Los líderes deben utilizar la demanda inicial como punto de entrada, para luego expandirse hacia una orquestación de flujo de trabajo más profunda donde las integraciones, los controles de políticas y la transferencia controlada creen la siguiente capa de valor.

Resolución guiada por medidas, no solo distracción

Las tasas de contención varían según el sector, y esta variación es más reveladora que las tasas en sí mismas. El objetivo no es una alta contención, sino una resolución controlada.

Esto requiere que la IA resuelva automáticamente el trabajo correcto y derive los casos apropiados a un humano, preservando al mismo tiempo el contexto completo.

Educación superior: La tasa de contención del 99,5 % refleja principalmente consultas generales de estudiantes.

Recursos humanos y TI: La tasa de contención del 93 % refleja la resolución controlada, donde las reglas de negocio escalan intencionalmente para aprobaciones de seguridad, excepciones de políticas o resolución de problemas en tiempo real.

Salud: La tasa de contención del 87 % garantiza que las reglas de negocio involucren intencionalmente a personal humano para revisiones de políticas, manejo de excepciones clínicas o intervención en tiempo real.

Servicios financieros: La tasa de contención del 80 % resulta de reglas de negocio que dirigen las interacciones a agentes humanos para revisión de riesgos, políticas de cumplimiento y oportunidades de asesoramiento complejo o venta adicional.

Elige la historia de valor adecuada

Los datos de producción muestran que los agentes de IA aportan valor a través de dos patrones distintos. El caso de negocio debe adaptarse al entorno específico.

Continuidad (Salud, Educación superior y Servicios financieros): La IA proporciona servicio 24/7 cuando entre el 29 y el 39 % de la demanda se produce fuera del horario laboral habitual.

Absorción (RR. HH. y TI): Solo el 6 % de la demanda se produce fuera del horario laboral, pero el 24 % se produce únicamente entre las 9:00 y las 10:00. En este caso, la absorción de capacidad en las horas pico es la opción más rentable.

Patrones de IA en el mundo real en cuatro industrias

Patrón Salud Educación superior Servicios financieros RR HH y TI Concentración de los 3 flujos de trabajo principales 57 % 92 % 90 % 64 % Canal Voz 54 % Chat 46 % Chat 95 % Chat 70 % Mensajería 30 % Chat 94 % Volumen fuera del horario laboral 29 % 39 % 31 % 6 % Hora pico 10 a.m. (8 %) 2 p.m. (8 %) 12 p.m. (8 %) 9 a.m. (12 %) Tasa de contención 87 % 99 % 80 % 93 %

El informe completo de referencia sobre la adopción de la IA en 2026 está disponible en la página web de Druid: 2026 AI Adoption Benchmark.

Acerca de Druid AI

Druid AI (druidai.com) ofrece IA eficaz: agentes de IA probados y listos para su uso en los sectores de educación superior, sanidad, comercio minorista, banca y seguros, desarrollados sobre una plataforma de IA conversacional de vanguardia. Druid ayuda a las organizaciones a implementar agentes siempre disponibles y que cumplen con las políticas establecidas, a través de chat, SMS, voz y correo electrónico, automatizando así la experiencia integral de clientes y empleados e integrándose a la perfección con los sistemas empresariales existentes.

Con flujos de trabajo y paquetes de contenido reutilizables, además de capacidad multilingüe integrada, Druid permite una automatización segura y controlada a escala empresarial. Fundada en 2018, Druid AI presta servicio a más de 350 clientes en todo el mundo y cuenta con un ecosistema de más de 250 socios.

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