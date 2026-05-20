L'IA À L'ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ : LES DONNÉES DE PRODUCTION DE DRUID AI RÉVÈLENT L'ÉCART ENTRE L'ENGOUEMENT POUR L'IA ET SON ADOPTION PAR LES ENTREPRISES

Premier d'une série annuelle, le rapport examine les résultats concrets des agents d'IA en direct dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur, des services financiers, des ressources humaines et des technologies de l'information (RH et IT)

LONDRES, 20 mai, 2026 /PRNewswire/ -- Druid AI a publié aujourd'hui le 2026 AI Adoption Benchmark Report, une analyse basée sur des données qui examine comment les agents d'IA d'entreprise se comportent réellement à l'échelle de la production. Alors qu'une grande partie du marché de l'IA repose sur le sentiment et les intentions futures des dirigeants, Druid AI révèle ce que les utilisateurs font réellement une fois que les agents d'IA sont déployés dans des environnements d'entreprise réels.

Le rapport s'appuie sur 15 mois de télémétrie de production anonymisée, de janvier 2025 à mars 2026, dans les secteurs des soins de santé, de l'enseignement supérieur, des services financiers et des RH et de l'IT. Les résultats remettent en question plusieurs hypothèses bien établies sur les domaines dans lesquels se concentrent l'adoption de l'IA par les entreprises et la valeur opérationnelle.

Joseph Kim, PDG de Druid AI, a déclaré : « De nombreux rapports sur l'état de l'IA, basés sur des enquêtes, illustrent les sentiments actuels à l'égard de l'IA agentique. Chez Druid, nous avons pensé que ce qui pourrait ajouter de la valeur serait de partager ce que ces agents font réellement une fois qu'ils sont en production. Après avoir analysé 15 mois de données sur les agents d'IA dans quatre secteurs d'activité et concernant des centaines d'entreprises clientes, les schémas sur ce qui fonctionne et sur la manière de le faire fonctionner sont clairs. »

Utiliser la demande initiale comme point d'entrée, puis progresser en interne

Dans les quatre secteurs, la demande se concentre sur un petit nombre de flux de travail à haute fréquence et de première ligne : les services aux clients et aux étudiants, l'accès aux patients et les opérations sur le lieu de travail.

Dans les services financiers, trois types de flux de travail constituent 90 % de l'ensemble du volume de production.

Dans l'enseignement supérieur, trois flux de travail constituent 92 % de l'utilisation.

Les dirigeants doivent utiliser la demande frontale comme point d'entrée, puis s'étendre vers une orchestration plus profonde des workflows, dans lesquels intégrations, contrôles de conformité et transferts gouvernés constituent la couche de valeur suivante..

Mesure de la résolution gouvernée et non de la déflexion seule

Les taux de confinement varient d'un secteur à l'autre et les écarts sont plus éloquents que les taux eux-mêmes. L'objectif n'est pas de parvenir à un haut niveau de confinement, mais de parvenir à une résolution gouvernée.

L'IA doit donc résoudre automatiquement le travail correct et transmettre les cas appropriés à un humain, tout en préservant l'ensemble du contexte.

Enseignement supérieur : le taux de confinement de 99,5 % reflète principalement les demandes générales des étudiants.

RH et IT : le taux de confinement de 93 % reflète une résolution gouvernée, dans laquelle les règles de l'entreprise remontent intentionnellement pour des approbations de sécurité, des exceptions de politique ou des dépannages en direct.

Soins de santé : le taux de confinement de 87 % garantit que les règles de gestion font intervenir intentionnellement du personnel humain pour l'examen des politiques, le traitement des exceptions cliniques ou l'implication en direct.

Services financiers : le taux de confinement de 80 % résulte de règles d'entreprise qui acheminent les interactions vers des agents humains pour l'examen des risques, la politique de conformité et les conseils complexes ou les possibilités de vente incitative.

Choisir la bonne histoire de valeur

Les données de production montrent que les agents d'IA produisent de la valeur avec deux modèles distincts. L'analyse de rentabilité doit correspondre à l'environnement spécifique.

Continuité (soins de santé, enseignement supérieur et services financiers) : l'IA fournit un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque 29 à 39 % de la demande arrive en dehors des heures normales d'ouverture.

Absorption (RH et IT) : seulement 6 % de la demande arrive en dehors des heures de bureau, mais 24 % entre 9 et 10 heures du matin seulement. Dans cette situation, c'est l'absorption de la capacité aux heures de pointe qui constitue l'argument commercial le plus convaincant.

Modèles d'IA dans le monde réel de quatre secteurs d'activité

Modèle Soins de santé Enseignement supérieur Services financiers RH et IT Concentration des 3 principaux flux de travail 57 % 92 % 90 % 64 % Canal Voix 54 % Chat 46 % Chat 95 % Chat 70 % Messagerie 30 % Chat 94 % Volume en dehors des heures de bureau 29 % 39 % 31 % 6 % Heure de pointe 10h00 (8%) 14h00 (8%) Midi (8 %) 9h00 (12 %) Taux de confinement 87 % 99 % 80 % 93 %

Le rapport complet sur l'adoption de l'IA en 2026 est disponible à l'adresse suivante : Druid's 2026 AI Adoption Benchmark.

À propos de Druid AI

Druid AI (druidai.com) propose une IA qui fonctionne : des agents d'IA éprouvés et prêts pour l'industrie pour l'enseignement supérieur, la santé, la vente au détail, la banque et l'assurance, construits sur une plateforme d'IA conversationnelle de premier ordre. Druid aide les organisations à déployer des agents toujours actifs et conformes aux politiques en vigueur dans les domaines du chat, du SMS, de la voix et de l'e-mail, qui automatisent les parcours des clients et des employés de bout en bout, tout en s'intégrant de manière transparente dans les systèmes d'entreprise existants.

Avec des flux de travail réutilisables, des packs de contenu et une capacité multilingue intégrée, Druid permet une automatisation sécurisée et gouvernée à l'échelle de l'entreprise. Fondée en 2018, Druid AI soutient plus de 350 clients à l'échelle mondiale et un écosystème de plus de 250 partenaires.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2983376/5978101/Druid_AI_Logo.jpg