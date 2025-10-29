Du jeu de combat professionnel aux aventures de poche - Brook ouvre des boutiques Amazon en Europe

NOUVEAU TAÏPEI, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la scène des jeux de combat compétitifs est en pleine effervescence - de l'EVO France 2025 aux prochains événements Street Fighter League: Europe et CAPCOM CUP 12 - Brook continue d'être le choix des joueurs de jeux de combat. En première ligne on retrouve la carte de combat GEN-5X, conçue pour la compétition de nouvelle génération et offrant une réponse ultra-rapide aux commandes et une compatibilité multiplateforme, y compris la prise en charge des PS5 et NS2.

Parallèlement, le convertisseur wingman FGC2 reste le seul convertisseur approuvé par l'EVO pour tous les événements officiels. Il offre une prise en charge multiplateforme, une faible latence et est continuellement amélioré grâce à des mises à jour du micrologiciel - ce qui en fait un choix de confiance aussi bien pour les visiteurs que pour les joueurs professionnels. Il permet également aux manettes de tiers de fonctionner parfaitement sur la PS5, ce qui en fait un incontournable pour les joueurs souhaitant tirer le meilleur parti de leur équipement favori.

Aujourd'hui, Brook rapproche ses accessoires de jeu acclamés des joueurs européens avec le lancement de boutiques officielles Amazon en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Brook propose une gamme variée de produits pour tous les types de joueurs. La série Pocket est conçue pour les jeux mobiles basés sur la réalité augmentée tels que Pokémon GO, offrant des fonctionnalités telles que la capture automatique, la récolte automatique et la simulation GPS. Elle inclut :

Auto Catch Light : un appareil compact et facile à utiliser par les débutants pour la capture automatique et la récolte automatique , parfait pour les joueurs occasionnels en déplacement.

: un appareil compact et facile à utiliser par les débutants pour la et la , parfait pour les joueurs occasionnels en déplacement. Auto Catch N D : conçu pour les utilisateurs axés sur le combat , il permet d'exécuter plus rapidement les mouvements spéciaux pendant les raids et les batailles.

: conçu pour les , il permet pendant les raids et les batailles. Les prochains dispositifs de Brook - ARmate et Flashman - promettent d'élargir la façon dont les joueurs découvrent l'univers du jeu virtuel.

Pour les joueurs sur console, le convertisseur wingman XE2 a récemment gagné en popularité car il permet aux manettes officielles et à celles de fabricants tiers de fonctionner parfaitement sur les dernières consoles, y compris la NS2. La gamme comprend également des accessoires de refroidissement, des adaptateurs multiplateformes, et plus encore - conçus pour les joueurs occasionnels et compétitifs.

Grâce à cette expansion, les joueurs européens bénéficieront d'une livraison plus rapide, d'un accès local et d'une assistance directe.

Brook accueille les médias gaming et les créateurs de contenu à travers l'Europe pour explorer les possibilités de collaboration, y compris pour des critiques de produits et des dévoilements.

À propos de Brook

Brook est une marque taïwanaise de périphériques de jeu professionnels, qui propose des solutions innovantes permettant aux joueurs de profiter du jeu à leur manière. Qu'il s'agisse d'un tournoi ou d'un jeu décontracté, Brook permet à la communauté mondiale de s'épanouir grâce à des accessoires flexibles et performants.

