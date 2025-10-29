Von professionellen Kampfspielen zu Taschenabenteuern - Brook eröffnet Amazon-Shops in ganz Europa

NEW TAIPEI CITY, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Beliebtheit von Wettkampf-Kampfspielen - von der EVO France 2025 bis zur bevorstehenden Street Fighter League: Europe und CAPCOM CUP 12 – bleibt Brook weiterhin die erste Wahl für Spieler von Kampfspielen. Führend ist das GEN-5X Fighting Board, das für Next-Gen-Wettbewerbe mit ultraschneller Eingabereaktion und Multiplattform-Kompatibilität, einschließlich Unterstützung für PS5 und NS, entwickelt wurde.

From Pro Fighting Game to Pocket Adventures — Brook Opens Amazon Stores Across Europe

Daneben bleibt der Wingman-FGC2-Konverter der einzige von EVO zugelassene Konverter für alle offiziellen Veranstaltungen. Er bietet Multiplattform-Unterstützung, niedrige Latenz und wird durch Firmware-Updates kontinuierlich verbessert - damit ist er eine zuverlässige Wahl sowohl für Teilnehmer als auch für professionelle Spieler. Außerdem ermöglicht er die nahtlose Verwendung von Controllern von Drittanbietern auf der Pss und ist damit ein Muss für Gamer, die mehr aus ihrer Lieblingsausrüstung herausholen möchten.

Mit der Eröffnung der offiziellen Amazon Stores in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien bringt Brook nun sein beliebtes Gaming-Zubehör näher an die Spieler in ganz Europa näher.

Brook bietet eine vielfältige Produktpalette für alle Arten von Spielern.Die Pocket-Serie wurde für AR-basierte Handyspiele wie Pokémon GO entwickelt und bietet Funktionen wie Auto-Catching, Auto-Farming und GPS-Simulation. Sie umfasst Die Pocket-Serie wurde für AR-basierte Handyspiele wie Pokémon GO entwickelt und bietet Funktionen wie Auto-Catching, Auto-Farming, und GPS-Simulation. Sie umfasst:

Auto Catch Light : ein kompaktes, beginnerfreundliches Gerät für Auto-Catching und Auto-Farming , perfekt für Gelegenheitsspieler unterwegs.

: ein kompaktes, beginnerfreundliches Gerät für und , perfekt für Gelegenheitsspieler unterwegs. Auto Catch N D : wurde für kampforientierte Benutzer entwickelt und ermöglicht eine schnellere Ausführung von Spezialspielzügen bei Schlachten und Kämpfen.

: wurde für entwickelt und ermöglicht eine bei Schlachten und Kämpfen. Die kommenden Geräte von Brook - ARmate und Flashman - werden die Art und Weise der Erkundung der virtuellen Spielwelt durch Spieler erweitern.

Für Konsolenspieler hat der Wingman-XE2-Konverter in letzter Zeit an Popularität gewonnen, da er es ermöglicht, dass Controller von Drittanbietern und Erstanbietern nahtlos auf allen neuesten Konsolen funktionieren, einschließlich NS2. Die Produktpalette umfasst außerdem Kühlungszubehör, Multiplattform-Adapter und vieles mehr - für Gelegenheitsspieler ebenso wie für Wettkampfspieler.

Dank dieser Erweiterung profitieren Spieler in Europa von einem schnelleren Versand, lokalem Zugang und direktem Support.

Brook lädt Gaming-Medien und Content Creators aus ganz Europa dazu ein, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden, darunter Produktbewertungen und Unboxings.

Entdecken Sie Brook auf Amazon:

Medien- und Partnerschaftsanfragen: [email protected]

Informationen zu Brook

Brook ist eine professionelle Gaming-Peripheriegeräte-Marke aus Taiwan, die innovative Lösungen anbietet, mit denen Spieler Gaming ganz nach ihren Vorstellungen genießen können. Von Turnierarenen bis hin zu Gelegenheitsspielen – Brook unterstützt die globale Community mit flexiblen, leistungsstarken Zubehörteilen.

Ihr Spiel, unser Spiel

https://www.brookaccessory.com/index.php

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803545/From_Pro_Fighting_Game_Pocket_Adventures___Brook_Opens_Amazon.jpg