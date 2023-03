Duas Rodas amplia portfólio de produtos Fair for Life e incentiva comércio justo em sua cadeia de fornecedores

SAO PAULO, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O comércio justo é uma força motriz para mudanças positivas e sustentáveis, beneficiando as pessoas, comunidades e o meio ambiente. Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a Duas Rodas, líder brasileira na fabricação de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas, amplia seu portfólio de produtos com a Certificação Fair for Life. Essa certificação faz parte de um programa internacional para comércio justo dentro de cadeias de suprimentos na agricultura, manufatura e comércio.

A empresa conta com o selo FFL nos seguintes itens: Extrato de Mate-verde, Açaí, Extrato de Guaraná e Acerola, todos orgânicos e em pó. Os ingredientes são produzidos em suas unidades fabris certificadas no Brasil: a Matriz, localizada em Jaraguá do Sul (SC), e a Duas Rodas Nordeste, em Estância (SE).

Com a certificação, a Duas Rodas atesta que os itens FFL atendem a critérios específicos de gestão ambiental e asseguram a rastreabilidade total da matéria-prima utilizada pela companhia, proporcionando transparência em todos os elos da cadeia produtiva. O programa também garante aos fornecedores, maioria pequenos agricultores, condições de trabalho e remuneração dignas, além de fomentar projetos sociais que levam melhorias às vidas das pessoas.

"Com a Fair for Life, a empresa fortalece o propósito de contribuir para o progresso social e ambiental e melhorar o comércio global de alimentos para um sistema benéfico a todos os envolvidos", afirma Rosemeri Francener, Diretora de Negócios Internacionais.

Os produtos botânicos da Duas Rodas certificados FFL têm forte apelo globalmente, por atenderem a busca crescente de consumidores por alimentos, bebidas e suplementos com funcionalidade e saudabilidade.

O Açaí, superfruta da Amazônia, é fonte de energia e contém alta concentração de fibras, minerais e vitamina E, além de antocianinas, poderosas antioxidantes. Já a Erva-mate atua como estimulante e energético, auxilia no controle de peso, na atividade diurética, tem propriedades antioxidantes, além de promover sabor ao produto.

A Acerola é fonte de 30 vezes mais vitamina C do que a laranja. A vitamina C é reconhecida por proporcionar diversos benefícios, como combate a infecções, melhora do sistema imunológico e ação antioxidante. O Guaraná é rico em metilxantinas, grupo de compostos naturais como cafeína, teobromina e teofilina, que são a principal causa dos efeitos estimulantes e energéticos das sementes de guaraná.

FONTE Duas Rodas

