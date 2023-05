Duas Rodas apresenta extratos, desidratados e aromas produzidos no conceito Upcycling Food

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O conceito de economia circular está presente no desenvolvimento sustentável de ingredientes naturais da Duas Rodas inseridos no conceito Upcycling Food. O portfólio conta com extratos, desidratados e aromas fabricados a partir de subprodutos de plantas e de frutas que normalmente são descartados, contribuindo com a redução do desperdício de alimentos.

Os desidratados da polpa de cacau são exemplos de utilização do subproduto da fruta, que é praticamente todo descartado, uma vez que as indústrias de chocolates utilizam apenas a parte das amêndoas secada com fina camada de polpa. De sabor frutado e acidez marcante, a polpa de cacau é rica nutricionalmente e utilizada Duas Rodas na fabricação de desidratados em pó, constituídos de até 100% da fruta. O ingrediente é utilizado em diferentes aplicações, como chocolates, sucos, smoothies, sobremesas, produtos panificados e snacks.

Da mesma forma, a equipe de pesquisadores da multinacional desenvolveu extratos de café cereja padronizados em cafeína e polifenóis, processados a partir da fina camada da fruta que protege m a semente de café. Destinada habitualmente para uso como fertilizante, essa porção da fruta, denominada de cáscara, apresenta grande potencial de polifenóis e outros bioativos e se transforma em extrato de alta qualidade para utilização na produção de bebidas e suplementos.

Nascida há 97 anos no maior bioma do mundo, a Duas Rodas foi pioneira na fabricação de óleos essenciais no Brasil e possui ampla expertise no desenvolvimento de sabores e ingredientes botânicos. Em seu portfólio de aromas também apresenta sabores fabricados a partir de matérias-primas que, em um processo normal, seriam destinadas para compostagem. A goiaba considerada muito madura para o consumo na forma de fruta se transforma em base ideal para criar um aroma de goiaba com notas doces, levemente carameladas. Assim como o aroma de banana extraído da casca da fruta, subproduto normalmente descartado como resíduo.

"Atuamos em diferentes projetos de inovação em parceria com institutos nacionais e internacionais, que estão alinhados ao conceito Upcycling Food. Com a valorização de subprodutos e reaproveitamento de resíduos em nossos processos, ajudaremos a reduzir desperdícios, contribuindo na evolução de práticas sustentáveis", afirma Steven Rumsey, PhD., Diretor de Inovação e Tecnologia da Duas Rodas.

FONTE Duas Rodas

