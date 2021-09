Duas Rodas investe em expansão digital na América Latina com a marca Mix Ingredientes

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Dentro da estratégia de expansão dos negócios no mercado de confeitaria e chocolates, a multinacional Duas Rodas, líder brasileira na fabricação de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas, está impulsionando investimentos na presença digital da marca Mix Ingredientes na América Latina. Em setembro, a marca lançou o seu Instagram (@mixingredienteslatam), sua página no Facebook (www.facebook.com/mixingredienteslatam) e o seu site em espanhol (www.mixingredientes.com/es).

Com diversidade de conteúdos voltados para o público-alvo de confeiteiros e transformadores latinos, as redes sociais da Mix vão publicar receitas, apresentar lançamentos, trazer lives com culinaristas, vídeos de produtos, dicas técnicas de preparo e muitas outras informações no idioma espanhol. Atualmente, na América Latina, a Duas Rodas conta com atuação com a marca Mix nos mercados do Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Chile e Panamá, e também exportações para outras regiões em países como Angola, Moçambique e Portugal.

"Com objetivo de construção do awareness da marca nos países latinos e atrair novos consumidores, a ação é inspirada pelo sucesso dos nossos canais digitais da Mix junto ao público-alvo no Brasil. Vamos turbinar as nossas redes latinas com informações diferenciadas e inovadoras, preparadas especialmente para confeiteiros e transformadores de doces e desenhadas especialmente para o público latino", reforça o Gerente de Marketing da Duas Rodas, Paulo Mokarzel.

Ele adianta que os investimentos em expansão da presença digital junto aos consumidores também alcançarão a marca Selecta Chocolates, que deve lançar o site em espanhol em outubro.

A Duas Rodas oferece portfólio completo de ingredientes para o mercado de confeitaria e chocolateria, com as linhas da Mix de coberturas e recheios como: pastas americanas, chantilinho, fondant, glacê real, creme de confeiteiro, de confeitos e granulados; açúcares, miçangas, granulados, glitter; corantes pós, aveludados, em gel e líquidos; açúcares; aromas e aditivos.

Com mais de 10 mil clientes, Duas Rodas oferece 3 mil itens que inclui aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos e produtos para sorvetes e confeitaria e chocolates. Fundada no Brasil há 95 anos, tem 7 fábricas na América Latina, com produtos com certificações Kosher, Halal, Orgânica, Fair For Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

FONTE Duas Rodas

