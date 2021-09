Dubai International Financial Centre erreicht die Ziele der Strategie 2024 vorzeitig mit einem Rekord von 3.292 registrierten Unternehmen im ersten Halbjahr 2021

Dieses Wachstum stellt eine Verdreifachung der Größe seit 2014 dar, als die Strategie 2024 ins Leben gerufen wurde, und spiegelt die erheblichen Anstrengungen des DIFC wider, seinen marktführenden Status in MEASA durch die kontinuierliche Verbesserung des Betriebsumfelds, des rechtlichen und regulatorischen Rahmens, des Innovationsangebots und der Tiefe seines Ökosystems auszubauen. Insgesamt sind im DIFC nun 1.025 finanz- und innovationsbezogene Unternehmen angesiedelt, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1 2020: 820).

Seine Exzellenz Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, sagte: „Das DIFC hat sich erfolgreich einen weltweiten Ruf als führendes Finanzzentrum in der MEASA-Region erworben, und das Erreichen der Ziele unserer Strategie für 2024, die eine Verdreifachung der Größe drei Jahre vor dem Zeitplan vorsieht, ist ein Beweis für die Attraktivität unseres Angebots. Das DIFC wird weiterhin auf unserem bisherigen Erfolg aufbauen und eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung nicht nur unseres eigenen Wachstums, sondern auch der wirtschaftlichen Diversifizierung Dubais spielen."

Das DIFC machte im ersten Halbjahr große Fortschritte bei der Verwirklichung seiner Vision, die Zukunft des Finanzwesens voranzutreiben und Innovationen zu fördern. Der vor kurzem eingerichtete Innovation Hub hat bereits seine volle Kapazität erreicht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben sich über 140 neue Start-ups und FinTechs diesem marktführenden Innovationsökosystem angeschlossen. Dazu gehören Unternehmen in allen Entwicklungsstadien, von Start-ups in der Frühphase wie Rentd Technology Ltd, Crayfish Labs Technologies Ltd, PALFusion Technology Holdings und StashAway Management (DIFC) Ltd über Wachstumsunternehmen wie Ebury und Adyen bis hin zu Einhörnern wie SoFi (UAE) Ltd und etablierten großen Technologieunternehmen wie Amazon und Huawei.

Auch das DIFC baut sein Angebot im Rahmen seiner Gesamtvision, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Lebensstil miteinander zu verbinden, aus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610817/Dubai_International_Financial_Centre.jpg

SOURCE Dubai International Financial Centre