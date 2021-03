Duckbill annonce la clôture de son financement de 50 millions de dollars américains, dirigé par Temasek, un nouveau record dans l'industrie

Ce cycle de financement a été mené par Temasek, avec la participation de Pavilion et d'actionnaires existants, dont Future Capital, Discovery Fund, Shunwei Capital, Furong Capital, Zip Capital, etc. Lighthouse Capital a conservé le rôle de conseiller financier exclusif. Depuis 2017, Duckbill a mené plusieurs campagnes de levée de fonds, ce qui porte à environ 100 millions de dollars les investissements cumulatifs dans la jeune entreprise et la place au premier rang en Chine pour ce qui est du montant et de la rapidité à cet égard.

« En 2020, la valeur du commerce extérieur de la Chine a dépassé les 4 650 milliards de dollars américains et le pays comptait sept des dix ports à conteneurs les plus fréquentés au monde. Le marché du factage de conteneurs en Chine est unique au monde, avec un chiffre d'affaires annuel représentant plus de 23 milliards de dollars américains. Dans ce contexte, Duckbill saisit des occasions extraordinaires grâce à son logiciel et à son système de gestion avancés fondés sur des algorithmes », a déclaré M. Tang Hongbin, fondateur de Duckbill.

M. Tang Hongbin croit que le produit Duckbill est bien plus complet que le service de jumelage de marchandises offert par d'autres plateformes de transport dans les marchés de consommation. « Nous desservons l'usine avec la logistique du premier kilomètre pour le transport de leurs produits à l'étranger », a souligné M. Tang Hongbin. « Ce dont nos clients ont besoin, c'est d'une logistique de niveau industriel, qui garantit une solution visible, fiable et efficace à partir d'une capacité de transport à grande échelle. Une telle capacité n'est alors disponible que dans une entreprise axée sur la technologie comme Duckbill, qui peut s'appuyer sur ses points forts dans l'industrie des TI et de la logistique. Les intervenants traditionnels déjà en place ne tiennent pas la comparaison : il leur manque l'agilité nécessaire. » Par rapport à d'autres plateformes de transport routier qui se concentrent sur les expéditions sur de longues distances ou le transport urbain de marchandises en Chine, Duckbill se positionne différemment. M. Tang Hongbin, l'ancien gestionnaire des TI énergique et ambitieux, a en effet dirigé l'entreprise, de manière judicieuse et décisive, vers un créneau plus complexe mais lucratif. Outre le service de transport, Duckbill offre également des services à valeur ajoutée aux clients, comme la déclaration en douane, la surveillance du chargement du fret, etc. Cela redéfinit l'excellence du service dans l'industrie. À la fin de 2020, Duckbill desservait 6 000 transitaires et expéditeurs et transportait 700 000 EVP de marchandises en Chine. L'entreprise est présente à Shanghai, Qingdao, Taichang, Ningbo, Shenzhen. Résultat : Duckbill a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 220 % en revenus depuis 2017.

« Nous sommes une entreprise numérique et représentons l'avenir de l'industrie », a déclaré M. Tang Hongbin. « Nous sommes au service de nos clients et proposons une flotte fiable de camions avec plus de 80 000 conducteurs inscrits et une capacité de traiter 1 000 chargements par jour aujourd'hui. Grâce à notre avantage technologique et commercial, nous sommes certains de connaître bientôt une croissance 10 à 20 fois plus importante. Avec le nouveau financement de ce cycle, nous pourrons conserver en permanence notre leadership dans les produits, étendre nos activités aux principaux ports et offrir plus de produits à nos clients. »

