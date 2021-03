Duckbill anuncia o fechamento do financiamento de US$ 50 milhões conduzido pela Temasek, representando um novo recorde no setor

Esta rodada de financiamento foi conduzida pela Temasek, com a participação da Pavilion, bem como de acionistas existentes, incluindo Future Capital, Discovery Fund, Shunwei Capital, Furong Capital, Zip Capital etc. A Lighthouse Capital permanece como consultora financeira exclusiva. Desde 2017, a Duckbill concluiu várias rodadas de captação de fundos, o que eleva os investimentos acumulados para a startup para aproximadamente US$ 100 milhões, o que a torna inigualável na China em termos de montante e velocidade.

"Em 2020, o volume de comércio exterior da China ultrapassou US$ 4,65 trilhões e foi responsável por classificar sete portos de contêineres do país entre os dez mais movimentados do mundo. O mercado de transporte terrestre de contêineres na China é sem paralelos no mundo, e registrou faturamento anual superior a US$ 23 bilhões anuais. Neste contexto, a Duckbill está aproveitando oportunidades extraordinárias por meio de seu avançado software, capacitado por algoritmo e de seu sistema de gerenciamento", disse Tang Hongbin, fundador da Duckbill.

Tang considera que o produto oferecido pela Duckbill é muito mais abrangente do que os serviços de frete correspondentes oferecidos por outras plataformas de transporte nos mercados consumidores. "Atendemos a fábrica com a logística de primeira milha para seu produto ir para o exterior", salientou Tang: "O que nossos clientes precisam é de logística de nível industrial, que garanta uma base de solução visível, confiável e eficiente e uma capacidade de transporte em grande escala. Essa capacidade só está disponível em uma empresa orientada pela tecnologia, como a Duckbill, por meio de suas vantagens extraordinárias no setor de TI e logística, em comparação com os concorrentes tradicionais e ultrapassados existentes." Em comparação com outras plataformas de transporte por caminhões focadas em remessas de longa distância ou transporte urbano de cargas na China, o entusiasmado e ambicioso ex-gerente de TI, Tang, conduziu a Ducksbill de forma inteligente e decisiva para um nicho mais complexo, mas lucrativo. Além do serviço de transporte, a Duckbill também oferece serviços de valor agregado para os clientes, tais como declaração alfandegária, inspeção de carregamento de carga, etc. Isso redefine a excelência dos serviços no setor. No final de 2020, a Duckbill atendia a 6.000 despachantes e transportadores de carga, transportando 700 mil TEUs de mercadorias em toda a China. Sua operação está ativa em Xangai, Qingdao, Taichang, Ningbo e Shenzhen. Como resultado, a Duckbill registrou uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR de mais de 220% em receita desde 2017.

"Somos uma empresa digital, o futuro do setor", disse Tang, "perante nossos clientes, somos uma frota de caminhões confiável com mais de 80 mil motoristas inscritos e capacidade para lidar com 1.000 carregamentos de carga diariamente. Graças à nossa vantagem em tecnologia e forma de negócio, estamos confiantes de que cresceremos de 10 a 20 vezes mais em breve. Com o novo financiamento, devemos manter constantemente nossa liderança nos produtos, expandir para todos os principais portos e apresentar mais produtos para nossos clientes."

