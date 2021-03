Duckbill kondigt de voltooiing aan van zijn fondsenwerving ten bedrage van $ 50 miljoen onder leiding van Temasek, een nieuw record in de sector.

De fondsenwervingsronde werd geleid door Temasek, met deelname van Pavilion evenals bestaande aandeelhouders inclusief Future Capital, Discovery Fund, Shunwei Capital, Furong Capital, Zip Capital etc. Lighthouse Capital bleef in de functie van exclusief financieel adviseur. Sinds 2017 heeft Duckbill meerdere rondes van fondsenwerving voltooid, wat de totale investeringen in de startup op ongeveer $ 100 miljoen brengt, ongeëvenaard in China op het gebied van bedrag en snelheid.

"In 2020 overschreed China buitenlandse handelswaarde $ 4,65 biljoen en huisvestte het zeven van de tien drukste containerhavens in de wereld. De containerafvoermarkt in China is ongeëvenaard op de wereld, met een geregistreerde jaarlijkse omzet van meer dan $ 23 miljard. In deze context omarmt Duckbill geweldige opportuniteiten via zijn geavanceerd door een algoritme ondersteund software- en beheersysteem," zei Mr. Tang Hongbin, oprichter van Duckbill.

Mr. Tang gelooft dat Duckbills product veel omvattender is dan de vrachtdiensten van andere transportplatformen in de consumentenmarkten. "Wij voorzien de fabriek van de initiële logistiek, zodat hun product naar het buitenland kan," merkte Tang op, "Wat onze klanten nodig hebben, is logistiek op industrieel niveau, wat een zichtbare, betrouwbare, efficiënte oplossing garandeert op basis van een grootschalige transportcapaciteit. Zulke capaciteit is dan alleen beschikbaar in een door technologie gedreven bedrijf zoals Duckbill via zijn overweldigende voordelen op het gebied van zowel IT als logistiek in vergelijking met de bestaande traditionele en logge spelers." Vergeleken met andere truckingplatforms die gefocust zijn op langeafstandszendingen of stedelijk vrachtvervoer in China heeft Tang, als energiek en ambitieus voormalig IT-manager, Duckbill op een slimme en resolute wijze gedreven naar een meer complexe maar lucratieve niche. Naast de transportdienst verstrekt Duckbill waardetoevoegende diensten voor klanten zoals douaneaangifte, toezicht bij het laden van vracht etc. Dit herdefinieert uitmuntende dienstverlening in de branche. Tegen eind 2020 bediende Duckbill 6000 expediteurs en verladers en transporteerde 700.000 TEU aan goederen in heel China. Het bedrijf werkt vanuit Shanghai, Qingdao, Taichang, Ningbo en Shenzhen. Bijgevolg zag Duckbill zijn samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) sinds 2017 toenemen met meer dan 220% op het vlak van omzet.

"We zijn een digitaal bedrijf, de toekomst van de branche," zei Tang, "in de ogen van onze klanten zijn we een betrouwbare vrachtwagenvloot met vandaag +80.000 geregistreerde chauffeurs en het vermogen om duizend vrachtladingen per dag af te handelen. Dankzij ons voordeel op het vlak van technologie en zaken vertrouwen we erop dat we snel nog 10 à 20 groter zullen worden. Met deze nieuwe ronde van fondsenwerving kunnen we ons leidende positie op het vlak van ons product behouden en kunnen we uitbreiden naar alle grote havens en meer producten voorstellen aan onze klanten."

