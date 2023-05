Duitse kunstenaar Michael Moebius behaalt historische overwinning van USD 120 miljoen op auteursrecht waarmee hij een nieuwe norm voor de bescherming van intellectueel eigendom stelt.

CHICAGO, 18 mei 2023 /PRNewswire/ -- De bekende Duitse kunstenaar Michael Moebius heeft een monumentale juridische overwinning behaald door een ongekend hoog bedrag van USD 120 miljoen aan auteursrechten te winnen tegen 399 afzonderlijke bedrijven die op de auteursrechten van de kunstenaar inbreuk hadden gepleegd. Het vonnis, waartegen nu officieel geen beroep meer mogelijk is, is definitief en vormt een nieuwe maatstaf voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de kunstwereld.

Marilyn Monroe Bubblegum and Audrey Hepburn Bubblegum Copyright Michael Moebius

De betoverende bubblegumportretten die Moebius in 2012 van Marilyn Monroe en Audrey Hepburn via een minutieus schilderproces tot stand heeft gebracht, hebben hem in de stratosfeer van de hedendaagse popart gelanceerd. Deze iconische creaties hebben de covers gesierd van wereldwijd gewaardeerde publicaties zoals Robb Report, waardoor hun erkenning is toegenomen. Ondanks dit razendsnelle succes zijn de intellectuele eigendomsrechten van deze werken als bijna geen andere kunstwerken massaal geschonden, daar de portretten opduiken in ongeautoriseerde reproducties van drukke straatmarkten over de hele wereld tot de digitale uitgestrektheid van het internet, als echo van de alomtegenwoordigheid van wereldberoemde luxemerken.

In een omgeving waar prestigieuze luxehuizen als Hermès, Gucci, Louis Vuitton en Dior worstelen met ongebreidelde inbreuk op de eigendomsrechten, hebben de kenmerkende werken van Moebius soortgelijke uitdagingen gekend. Deze parallel benadrukt niet alleen de wereldwijde allure en de grote vraag naar Moebius' creaties, maar benadrukt ook de historische betekenis van deze rechtszaak voor de bescherming van de onschendbaarheid van originele kunstwerken en van intellectueel eigendom.

De zaak, die aanvankelijk geheim was en later openbaar werd (zaaknummer 1:22-CV-06079) , werd behandeld door Whitewood Law PLLC en resulteerde in een gedenkwaardige uitspraak van USD 120 miljoen, het hoogste bedrag dat ooit aan een levende, onafhankelijke artiest is toegekend. Het benadrukt de immense waarde van de rechten van scheppers en schept een precedent voor toekomstige jurisprudentie, waarmee aangetoond is dat kunstenaars met succes schadevergoeding kunnen krijgen die de kosten van een rechtszaak overstijgt, een ongekende prestatie in de huidige wereld van intellectuele eigendomsrechten.

Moebius blijft zich samen met Kevin Esfandi en hun juridische team vastberaden inzetten om alle overtreders te vervolgen. Deze historische uitspraak is een belangrijke mijlpaal in de strijd om artistieke rechten en voor de bescherming van creatieve werken van onschatbare waarde, en zorgt ervoor dat de intellectuele-eigendomsrechten van kunstenaars worden beschermd en gerespecteerd.

De Duitse kunstenaar Michael Moebius heeft internationale bekendheid verworven met zijn iconische pop-art creaties. Zijn bubblegumportretten van Marilyn Monroe en Audrey Hepburn worden wereldwijd geprezen, en hij blijft grenzen verleggen in de hedendaagse kunst terwijl hij pleit voor de intellectuele eigendomsrechten van kunstenaars.

