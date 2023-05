L'artiste allemand Michael Moebius remporte une bataille historique et obtient 120 millions de dollars de droits d'auteur, établissant une nouvelle norme pour la protection de la propriété intellectuelle

CHICAGO, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le célèbre artiste allemand Michael Moebius a remporté une victoire juridique monumentale qui lui a accordé la somme inédite de 120 millions de dollars de droits d'auteur contre 399 entreprises distinctes coupables de violation des droits d'auteur de l'artiste. Le jugement, qui est désormais sans appel conformément à la loi fédérale, est définitif et établit une nouvelle référence en matière de protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde de l'art.

Marilyn Monroe Bubblegum and Audrey Hepburn Bubblegum Copyright Michael Moebius

Créés en 2012 par un processus de peinture méticuleux, les charmants portraits de Marilyn Monroe et Audrey Hepburn faisant des bulles de chewing-gum réalisés par Moebius l'ont propulsé à des niveaux stratosphériques du pop art contemporain. Ces créations emblématiques ont fait les couvertures de publications mondialement reconnues comme le magazine Robb Report, qui ont amplifié leur renommée. Malgré ce succès fulgurant, ces œuvres font partie des œuvres d'art les plus victimes de violation de droits d'auteur qui existent, apparaissant dans des reproductions non autorisées sur des marchés du monde entier et partout sur Internet, faisant écho à l'omniprésence des marques de luxe de renommée mondiale.

Dans un environnement où des maisons de luxe prestigieuses comme Hermès, Gucci, Louis Vuitton et Dior font face à un nombre croissant de contrefaçons, les œuvres typiques de Moebius ont connu des défis similaires. Ce parallèle accentue l'attrait mondial et la forte demande pour les créations de Moebius, mais il souligne également l'importance historique de ce dossier judiciaire pour la sauvegarde du caractère sacré de l'œuvre d'art originale et de la propriété intellectuelle.

Le dossier, initialement déposé sous scellés et puis rendu public (Dossier numéro 1:22-CV-06079), a été pris en charge par le cabinet Whitewood Law PLLC et fait l'objet d'une condamnation monumentale de 120 millions de dollars de dommages et intérêts, la plus importante jamais accordée à un artiste indépendant vivant. Cela souligne l'immense valeur des droits des créateurs et établit un précédent pour les futures batailles juridiques, démontrant que les artistes peuvent parvenir à récupérer des dommages et intérêts dépassant les frais de justice, un succès sans précédent dans l'histoire moderne des droits de propriété intellectuelle.

Moebius, aux côtés de Kevin Esfandi et de leur équipe juridique, reste résolu à poursuivre tous les contrevenants. Ce jugement historique marque une étape importante dans la lutte pour les droits artistiques et la protection d'œuvres créatives inestimables, assurant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle des artistes.

À propos de Michael Moebius

L'artiste allemand Michael Moebius a acquis une renommée internationale pour ses créations de pop art emblématiques. Ses portraits de Marilyn Monroe et d'Audrey Hepburn faisant des bulles de chewing-gum sont célébrés dans le monde entier et il continue de repousser les limites de l'art contemporain tout en défendant les droits de propriété intellectuelle des artistes. Pour plus d'informations, consultez https://www.michaelmoebius.com

