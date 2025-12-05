DUNAMIS PREMIUM SPIRITS ERWECKT SCHLAFENDE RIESEN

TAMPA BAY, Fla., 5.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dunamis Premium Spirits macht kühne Schritte in der Bourbon-Industrie, und laut Gründer und CEO Victor Young fängt der Schwung gerade erst an. "Es ist an der Zeit, die Giganten zu erwecken", sagt Young. "Wir haben jetzt die richtigen Einzelhandels- und Vertriebspartner, um unsere nächste Produktgeneration in den Vereinigten Staaten und in Europa auf den Markt zu bringen."

Founder/CEO Victor Young of Dunamis Premium Spirits

Während eines kürzlichen Kamingesprächs mit ausgewählten Einzelhandelspartnern stellte Young das strategische Kentucky-Texas-Florida-Produktionsmodell von Dunamis Premium Spirits vor, das darauf abzielt, die Jahresproduktion erheblich zu steigern und gleichzeitig die Bibliothek der Marke mit seltenen, hochwertigen Mischungen zu erweitern. Dieser Ansatz ermöglicht es Dunamis, mehr Spezialitäten auf den Markt zu bringen, als dies durch die interne Gärung allein möglich wäre.

"Unsere Entdeckung war einfach, aber umwälzend", erklärt Young. "Durch die Vermischung unseres 7-jährigen Bourbons aus Kentucky mit 7-jährigem Bourbon aus Texas und die Veredelung mit Wasser aus Zephyrhills, Florida, haben wir ein außergewöhnliches Profil geschaffen. Die Reife des Kentucky-Bourbons, der sanfte Charakter der texanischen Reifung und die Reinheit des Wassers aus Florida führten zu einem mit Doppelgold ausgezeichneten Ausdruck, der für sich selbst spricht."

Anstatt die landesweiten Fassbestände unnötig zu belasten, verwendet Dunamis neu hergestelltes Bourbondestillat, das von vertrauenswürdigen Partnern in Kentucky und Texas bezogen wird. Dunamis schließt dann den Prozess - Reifung, Mischen, Geschmacksveredelung und Verpackung - in seiner Unternehmenszentrale ab. "Es ist unser Rezept, unser Geschmack und letztendlich unsere Verpackung", sagt Young.

Dunamis Premium Spirits brachte seinen kultigen fünfjährigen Dunamis Interstellar Bourbon erfolgreich mit Majestic Rose Distributing auf den Markt, expandierte über Anheuser-Busch-Vertriebshändler und schloss vor kurzem eine Partnerschaft mit RNDC. Mit einer Vertriebsreichweite, die sich nun auf mehr als internationale Einzelhändler erstreckt, haben die Einkäufer bereits große Begeisterung für die Marke Dunamis und ihre charakteristische "Größe"-Botschaft zum Ausdruck gebracht. Young betont, dass die Herstellung eines hochwertigen Produkts nur der Anfang ist: "Die Herstellung von hochwertigem Bourbon ist eine Voraussetzung, kein Vorteil. Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Geschmacksprofile zu entwickeln, die die Verbraucher inspirieren und die Regale unserer Handelspartner aufwerten."

Alle Dunamis Bourbons werden weiterhin am Hauptsitz des Unternehmens in Florida gereift, gemischt und abgefüllt.

Über Dunamis Premium Spirits

Dunamis Premium Spirits wurde 2021 mit Sitz in Zephyrhills, Florida, gegründet und ist inspiriert von Luftfahrt, Exzellenz und Vermächtnis. Die Marke stellt ein erstklassiges Sortiment an Bourbon, Rum, Gin und Wodka her, das für all jene bestimmt ist, die in jedem Schluck Zweck und Qualität suchen. Dunamis ist in Florida, Texas, Georgia, Iowa, Louisiana, Pennsylvania und North Carolina vertreten und expandiert weiter mit missionsgeleiteten Initiativen und preisgekrönter Handwerkskunst.

