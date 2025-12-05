DUNAMIS PREMIUM SPIRITS RÉVEILLE LES GÉANTS ENDORMIS

TAMPA BAY, Fla., 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dunamis Premium Spirits prend des mesures audacieuses dans l'industrie du bourbon et, selon le fondateur et PDG Victor Young, l'élan ne fait que commencer. "Il est temps de réveiller les géants", déclare Young. "Nous avons maintenant les bons partenaires de vente au détail et de distribution pour lancer notre nouvelle génération de produits aux États-Unis et en Europe".

Founder/CEO Victor Young of Dunamis Premium Spirits

Lors d'une récente discussion au coin du feu avec des détaillants partenaires sélectionnés, M. Young a présenté le modèle de production stratégique Kentucky-Texas-Floride de Dunamis Premium Spirits, conçu pour augmenter de manière significative la production annuelle tout en élargissant la bibliothèque de mélanges rares et de qualité supérieure de la marque. Cette approche permet à Dunamis d'introduire davantage d'expressions spécialisées que celles qui pourraient être produites par la seule fermentation interne.

"Notre découverte a été simple mais transformatrice", explique M. Young. "En mélangeant notre bourbon de 7 ans du Kentucky avec du bourbon de 7 ans vieilli au Texas et en terminant avec de l'eau de Zephyrhills, en Floride, nous avons obtenu un profil exceptionnel. La maturité du bourbon du Kentucky, l'onctuosité du vieillissement au Texas et la pureté de l'eau de Floride ont donné naissance à une expression récompensée par le Double Gold qui parle d'elle-même".

Plutôt que d'alourdir inutilement les stocks de fûts dans tout le pays, Dunamis utilise du distillat de bourbon nouveau provenant de partenaires de confiance du Kentucky et du Texas. Dunamis achève ensuite le processus - vieillissement, mélange, affinage de la saveur et conditionnement - à son siège social. "En fin de compte, il s'agit de notre recette, de notre saveur et de notre emballage", explique M. Young.

Dunamis Premium Spirits a lancé avec succès son emblématique bourbon Dunamis Interstellar de cinq ans avec Majestic Rose Distributing, s'est développé par l'intermédiaire des distributeurs Anheuser-Busch et a récemment conclu un partenariat avec RNDC. Avec une distribution qui s'étend désormais à plus de 100 pays, les acheteurs au détail ont déjà exprimé leur enthousiasme pour la marque Dunamis et sa signature "greatness" (grandeur). Young insiste sur le fait que la production d'un produit de qualité supérieure n'est qu'un début : "L'élaboration d'un bourbon de haute qualité est une exigence, pas un avantage. Notre mission est de proposer des profils de saveurs exceptionnels qui inspirent les consommateurs et rehaussent les rayons de nos partenaires détaillants".

Tous les bourbons Dunamis continueront à être vieillis, mélangés et mis en bouteille au siège de la société en Floride.

À propos de Dunamis Premium Spirits

Fondée en 2021 et basée à Zephyrhills, en Floride, Dunamis Premium Spirits s'inspire de l'aviation, de l'excellence et de l'héritage. La marque propose une gamme de bourbon, de rhum, de gin et de vodka de première qualité, conçue pour ceux qui recherchent un but et une qualité dans chaque gorgée. Distribué en Floride, au Texas, en Géorgie, en Iowa, en Louisiane, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, Dunamis continue de se développer grâce à des initiatives axées sur la mission et à un savoir-faire primé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838725/Dunamis__Founder_CEO_Victor_Young_of_Dunamis_Premium_Spirits.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661721/DUNAMIS_PREMIUM_SPIRITS__Logo.jpg