DungeonSwap: o primeiro jogo de RPG com base na Binance Smart Chain é lançado hoje para oferecer aos jogadores uma diversão lucrativa

O DungeonSwap chega no momento perfeito, já que os jogadores agora têm a chance de apostar em sua nostalgia e jogar para ganhar dinheiro, visto que o preço do DND passou de apenas US$ 0,11 para US$ 8 em apenas três meses, resultando em um aumento total de 800%.

O DungeonSwap se dedica a construir ecossistemas sustentáveis, centrados no usuário, descentralizados e divertidos. O jogo baseia-se na crença de que a gamificação não deve ser apenas um artifício. Com o intuito de criar jogos que, acima de tudo, sejam divertidos e fáceis de usar, o DungeonSwap destaca a importância de gerar valor por meio da diversão para atrair gamers além dos do setor de ávidos negociadores de criptomoedas. Como o primeiro jogo de RPG de mesa DeFi na Binance Smart Chain, o DungeonSwap é uma plataforma independente e inovadora que oferece a primeira experiência de jogo e interfaces que permitem aos jogadores se divertir e ganhar dinheiro ao mesmo tempo.

Os gamers podem participar do jogo "The Dungeon" comprando tokens DND em seu site. À medida que os jogadores avançam pela masmorra, eles podem ganhar mais prêmios DND e equipamentos de batalha em formato de NFTs ao longo da jornada.

O jogo oferece recompensas por meio de tokens DND e NFTs, cujo valor é monetário por natureza. Os NFTs que os jogadores receberem, além de serem uma coleção de arte, terão uma função no jogo (por exemplo, arma/escudo/magia) que ajudará no desempenho dos jogadores do DungeonSwap. O financiamento das recompensas financeiras DND do jogo virá das taxas de inscrição pagas por outros jogadores e também do desenvolvedor, enquanto a recompensa por NFTs será criada e enviada gratuitamente aos jogadores.

Sobre o DungeonSwap

O DungeonSwap é o primeiro jogo de RPG DeFi na Binance Smart Chain. Os usuários podem apostar, ganhar tokens de DND e se preparar para suas aventuras pela masmorra. Com um Yield farming de finanças decentralizadas completo e um pool de apostas pronta para os usuários ganharem tokens DND, o DungeonSwap traz a experiência do jogo de RPG de mesa para a internet.

